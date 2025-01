“Provincia di Cuneo presente” all’Assemblea Generale Elettiva dell’AIAC a Coverciano

“L’Assemblea Generale Elettiva dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, riunitasi il 27 gennaio al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha riconfermato Renzo Ulivieri nel ruolo di presidente. Per lui l’85,5% dei voti, arrivato alla terza votazione. Con Renzo Ulivieri restano in carica anche i tre vice-presidenti (Giancarlo Camolese, espresso dalla componente Professionisti; Pierluigi Vossi, per la componente Dilettanti; Francesco Perondi, per la componente Preparatori Atletici)“, così assoallenatori.it sulla rielezione del presidente Ulivieri. Rappresentanza della provincia di Cuneo, a Coverciano: presenti Mauro Briano (delegato dei professionisti per Piemonte e responsabile delle giovanili del Bra) e Andrea Caffer (consigliere provinciale, delegato all’assemblea nazionale dei dilettanti per il Piemonte e vice-allenatore della Promozione D del Sommariva Perno). A margine dei momenti ufficiali, sono stati affrontati temi riguardanti il territorio cuneese (con Ulivieri e Camolese) come i corsi UEFA C e Licenza D, aggiornamenti e attività, visite istituzionali.