Serie D – Fossano, pareggio all’ultimo respiro: Polli salva i Blues contro la Vogherese! (2-2)

Partita intensa al “Giovanni Parisi” di Voghera, dove Vogherese e Fossano si affrontano in una sfida cruciale per la corsa salvezza. Un match ricco di emozioni, con continui ribaltamenti di fronte e un gol nel finale che spegne le speranze dei padroni di casa.

Primo tempo

Il Fossano parte con il piede sull’acceleratore e dopo appena 1′ trova subito il vantaggio: Cattaneo lancia in profondità Lozza, che di testa serve al centro Muzio. Il numero 11 si coordina alla perfezione e con una splendida girata batte Rossi, facendo esplodere la panchina ospite.

La Vogherese accusa il colpo, ma col passare dei minuti cresce e inizia a prendere il controllo della partita. Dopo qualche tentativo impreciso, al 25’ arriva l’episodio che cambia la gara: Cociobanu entra in contrasto su Bordon in area e l’arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto Monza è freddo e spiazza Avogadri, riportando il match in parità.

I padroni di casa sulle ali dell’entusiasmo continuano a spingere e al 38’ trovano il sorpasso: cross insidioso di Zito, Avogadri respinge male e Brondon è il più veloce ad avventarsi sul pallone, insaccando di testa il 2-1. Nel finale Manzoni sfiora il tris con un tiro potente dal limite che si stampa sul palo. Si va negli spogliatoi con la Vogherese avanti, ma il match è tutt’altro che chiuso.

Secondo tempo

La ripresa inizia con la Vogherese che prova a chiudere i conti: al 5’ Corioni si avventa su un cross di Zito e prova la deviazione in scivolata, ma Del Bello salva miracolosamente sulla linea. Fossano, però, non molla e continua a cercare spazi con azioni rapide sugli esterni.

Al 27’ arriva il primo vero colpo di scena del secondo tempo: Bordon entra in modo scomposto su Finardi e, già ammonito, si vede sventolare il secondo giallo. Vogherese in 10 e Fossano che inizia ad alzare il baricentro, spingendo con più insistenza.

I Blues sfiorano il pari al 36’ con Benti, che raccoglie un traversone di Muzio ma calcia alto da buona posizione. La Vogherese arretra e cerca di difendersi con ordine, ma al 90′ arriva la doccia fredda: Polli, entrato da pochi minuti, si inventa un tiro rasoterra dal limite dell’area che sorprende Rossi, autore di un’incertezza fatale.

Finisce 2-2, un risultato che lascia tanto rammarico alla Vogherese, che spreca l’occasione di portare a casa tre punti fondamentali. Il Fossano, invece, può sorridere: un punto conquistato in extremis che tiene viva la speranza salvezza.

TABELLINO

Vogherese 1919 – Fossano 2-2

Reti: 1′ Muzio (F), 26′ rig. Monza (V), 38′ Brondon, 90′ Polli (F)

Ammoniti: 31′ Milani (V), 35′ Monza (V), 44′ Corioni (V), 57′ Finardi (F), 58′ Bordon (V), 62′ Losio (V), 87′ La Vecchia (V).

Espulsi: 72′ Bordon (V) doppio giallo

Vogherese 1919: Rossi, Manzoni, Balesini, Tunesi, Milani, Losio, Monza, Bortoletti, Bordon, Zito (La Vecchia) , Corioni (52′ Cappadonna). A disp. Gurnanone, Velaj, Asei Conte, Sollini, Poropat,Tahiri, Gerace. All. Macchetti.

Fossano: Avogadri, Cociobanu (45′ Freccero) (90′ Polli), Berbenni (81′ Gallesio), Capitanio (45′ Benti), Rossi, Del Bello, Cattaneo (81′ Alfieri), Finardi, Lozza, Muzio, Bozzuto. A disp. Cusin, Gallesio, Serra, Marku, Scarpa. All. Alessio Pala.

Arbitro: Macrino Domenico Fabio sez. Reggio Calabria

Assistenti: Cucci Sallvatore Girolamo sez. Trapani e Rallo Alessandro sez. Marsala

A sinistra Polli autore dell’ ultimo gol e a destra Lozza uomo assist per due volte.