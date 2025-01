Sci di fondo – Coppa Italia Rode: Alessio Romano è 1° Under 20 nella mass start in tecnica classica

La seconda ed ultima giornata di gare della settima tappa di Coppa Italia Rode in corso di svolgimento a Gressoney (Valle D’Aosta) si completa con la Mass Start in tecnica classica sulla lunghezza di 15 km.

Per quanto riguarda gli Allievi/U16, che hanno gareggiato su un percorso di 7,5 km (3×2,5Km), la vittoria, al maschile, è andata a Stefano Negroni (20:02.8 e Fabio Benzoni (+25.7) rispettivamente in prima e seconda posizione. Terzo classificato Leonardo Brondello (SC Valle Stura), a +40.4 dal vincitore seguito da Giacomo Maurino (Valle Stura)

che si ferma ai piedi del podio. Top10 per Mario Einaudi (Valle Stura) che chiude al 10° posto.

Nella gara femminile, sul percorso di 5 km, successo per Lucia Broggini (Sc I Camosci) con il tempo di 15:33.1. A meno di un secondo (+0.7), si classifica seconda Ines Negroni (SC Clusone). Terza piazza per Giulia Ronchail (Nordico Pragelato), a +8.3 dalla vincitrice. Lucia Delfino (Valle Stura) è 5ª dietro Siria Benassi (Annapelago). Stella Macario (Valle Pesio) e Caterina Parola (Valle Stura) chiudono rispettivamente al 7° e 8° posto. Sofia Cogoli (Nordico Pragelato) chiude all’11° posto. Gaia Rostan (Nordico Pragelato) e Sofia Faggio (Valle Pesio) terminano la loro competizione in 21ª e 27ª posizione.

Nella categoria Aspiranti/U18 (7,5 km), al femminile vince Marta Bellotti (Carabinieri) con il tempo di 23:04.8, seguita da Alice Leoni (Fiamme Oro) a +1.42 e Vanessa Cagnati (Fiamme Gialle) a +3.7 di ritardo. Giacomo Barale (Alpi Marittime; 25’52.7) vince su Elisa

Oberhoeller (Amat Sarntal) con un distacco di soli 2.6. Sul terzo gradino del podio sale Luca Pietroboni (Sesvenna) con un ritardo di 12.3 dal piemontese.

Tra le U20/Juniores, la più veloce a percorrere i 15Km è stata Anna Valeria Canteri (US Primiero) con il tempo di 48:42.7, seguita dalla compagna di sodalizio Arianna Broch (US Primiero) a +27.0 e Anna Morandini (Ski College Veneto) a +50.0.

Altra bella prestazione di Alessio Romano al maschile: l’atleta del centro sportivo Carabinieri chiude in 37’07.4 con un vantaggio di 4.9 su Luca Ferrari (Fiamme Oro). Edoardo Forneris (Esercito) chiude al 3° posto (+35.7). 20ª piazza per Gabriele Norbiato (Alpi Marittime).

Ylvie Folie vince nella categoria senior: l’atleta classe 2003 del centro sportivo Carabinieri termina la sua gara in 43’26.0 lasciandosi alle spalle Francesca Franchi (Fiamme Gialle; +33.6) e l’argentina Agustina Groetzner (+5’39.3).

Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) riesce a vincere con un vantaggio di un solo secondo sul classe 1988 Dietmar Noeckler (Fiamme Oro). Terza piazza per Luca Del Fabbro (Fiamme Gialle; +11.4).