Juniores U19 Nazionali: Zerbi fa “sognare” il Bra, super poker del Fossano e Saluzzo battuto in Liguria

Con il colpo di testa di Stefano Zerbi, giunto al 18′ del primo tempo, sabato pomeriggio (all’Esterno 2 dell’Attilio Bravi) il Bra ha strappato meritatamente il successo sul Chieri per 1-0. Punteggio di spessore nella 18esima totale e terza di ritorno, per gli Juniores U19 Nazionali e per i giallorossi di mister Dario Barberis (ora a 37 punti in graduatoria).

Rotondo e “bellissimo” poker del Fossano alla Sanremese: 4-0 al “Pochissimo” per i ragazzi allenati da Sergio Boscarino, a segno grazie a: Ansari, Sapori, Delle Curti e Petiti. Blues che balzano a 18 punti.

Al “Dagnino” di Quiliano, il Vado ha battuto il Saluzzo per 4-2: doppietta di Podio per i granata di mister Fabrizio Oranges (rimasti a quota 21 punti).