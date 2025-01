Dalmasso rovina la festa ai padroni di casa: 2-2 tra Alba Calcio e Cuneo!

Alba Calcio e Cuneo 1905 Olmo si dividono la posta in palio nel Derby dell Granda valido per il 18° turno del campionato di Eccellenza (Girone B). Al Michele Coppino termina 2-2.

LA PARTITA

Il 4° capitolo stagionale tra Alba Calcio e Cuneo comincia subito forte: i locali si affacciano davanti, al 2′, con un colpo di testa di Foschi che finisce alto, gli uomini di Fantini, al 7′, ci provano da fuori con Brondino senza però centrare lo specchio. Dalmasso, da ottima posizione, dopo undici minuti, impegna un attento Ferlisi che riesce a mantenere la porta inviolata.

Altro botta e risposta importante al quarto d’ora: gli ospiti non riescono a concretizzare l’ottima azione di Rastrelli, dall’altre parte del rettangolo Specchia impegna Cavalieri che si distende e mette in angolo.

L’equilibrio salta al 26′ grazie al mancino chirurgico di Benso che porta il Cuneo in vantaggio (0-1).

La reazione albese non si fa attendere, ma se Dieye non inquadra la porta, Cavalieri è ancora superlativo nel dire di no alla botta di Specchia indirizzata verso l’incrocio dei pali. Le squadre vanno così al riposo sullo 0-1.

Dopo una decina di giri di lancette senza particolari emozioni, il Derby torna ad essere elettrizzante con Galfrè che, a tu per tu con Ferlisi, non riesce a mettere a segno il colpo del 2-0: si supera l’estremo difensore di Telesca.

Sotto un tiepido sole di fine gennaio, davanti a una buona cornice di pubblico, la sfida rimane più che piacevole con le due squadre che propongono buone trame di gioco.

Il tentativo di testa a cura di Rastrelli al 60′ finisce docile tra le braccia di Ferlisi e, poco dopo, Dalmasso non riesce ad approfittare dell’errore della difesa.

Sull’asse Panetta-Barbero, al 74′, l’Alba Calcio si sblocca: imbucata dell’11 per il neo entrato che è freddo e non sbaglia da ottima posizione (1-1).

Medda fa letteralmente impazzire i tifosi presenti sugli spalti dell’impianto sportivo albese girando in porta il rasoterra potente di Ferro e così, all’87’, la rimonta è completa (2-1).

Il Cuneo, in pieno recupero, si conferma però squadra in ottima salute e con il colpo di testa di Dalmasso viene convertito in assist il calcio piazzato di Brondino per il definitivo 2-2.

Nessun vincitore e nessun vinto, ma due formazioni che si mantengono saldamente nella zona play-off del Girone B di Eccellenza.

DICIOTTESIMA GIORNATA – ECCELLENZA (GIRONE B)

ALBA CALCIO – CUNEO 1905 OLMO 2-2

Reti: 26′ Benso (Cuneo), 74′ Barbero (Alba), 87′ Medda (Alba), 90′ + 1 Dalmasso (Cuneo)

Alba Calcio: Ferlisi, Foschi, Specchia (70′ Barbero), Dieye, Marchetti, Rega (70′ Peinetti), Campagna (75′ Bosio), Galvagno (75′ Bellucca), Ferro, Galasso (84′ Medda), Panetta. A disposizione Romanin, Algarotti, Igbinakenzua, Villano. All. Telesca

Cuneo 1905 Olmo: Cavalieri, Brondino, Benso (63′ Pernice), Galfrè, Dalmasso, Rastrelli, Angeli, Ghibaudo, F. Giraudo, Serino, Barbagiovanni. All. Cerati, Bernardi, Magnaldi, Sadrija, Giachino, E. Giraudo, Maccario, Rastrelli. All. Fantini

Ammoniti: Medda e Dieye (Alba) ; Brondino, Barbagiovanni, Rastrelli, Dalmasso e Pernice (Cuneo)

Espulso Rastrelli (Cuneo) dalla panchina

Marco Calabrò della sezione di Reggio Calabria, assistenti Calogero Lo Giudice ed Enrico Costantini di Asti.