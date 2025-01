Volley A2/M: Siena ferma la corsa di Cuneo. A San Rocco Castagnaretta è 1-3

Dopo tre successi di fila, si interrompe la serie positiva della MA Acqua S.Bernardo Cuneo: i blues si arrendono, al termine di un match a lunghi tratti equilibrato e sul filo dei dettagli, ad un’ottima Emma Villas Siena. La compagine toscana, ottava in classifica, vince sospinta da Randazzo e Nelli, entrambi in stato di grazia, accorciando le distanze nella zona playoff e dando pepe ad una corsa che sarà serratissima. E’ mancata, forse, un po’ di energia ed incisività nei momenti chiave, dopo il primo set vinto convincendo, ai ragazzi di coach Battocchio, in una gara (ed in un periodo stagionale), altamente dispendioso.

Un tour de force che prosegue con un altro scontro diretto per la corsa playoff: sabato 1° febbraio alle 18, è sfida sul taraflex di Acicastello.

SESTETTO CUNEO

Diagonale Sottile-Brignach; centrali Codarin e Volpato, in banda Allik e Sette, libero Cavaccini.

SESTETTO SIENA

Al palleggio Nevot, opposto Nelli; in mezzo Trillini e Rossi, schiacciatori Randazzo e Cattaneo, libero Bonami.

PRIMO SET

Blues che provano subito a condurre il gioco: Allik già molto coinvolto, suo il mani out del 4-2. Cuneo che scatta: Brignach trova l’ace dell’8-4. Coach Graziosi ferma il gioco, ma i piemontesi continuano a spingere: Volpato firma il +6 (10-4). Rossi e Nevot scuotono i bianconeri che accorciano (12-9). Siena arriva fino al -1, Allik la ricaccia indietro (14-12). Cavaccini difende, Brignach attacca: è 17-14. L’aggancio senese, però, alla fine arriva: Randazzo e Nelli con l’ace scrivono il 18-18. Cuneo ha la forza di rimettere subito la testa avanti: Codarin e poi un gran muro di Brignach proiettano i biancoblu sul 23-20. Sette stoppa Randazzo e consegna 4 set ball ai suoi (24-20): Cattaneo annulla il primo; chiude lo stesso Sette (25-21 e 1-0).

SECONDO SET

Cuneo bene anche in avvio di secondo set (4-2). Sette salva, Brignach ancora incisivo: è 8-6. Codarin in primo tempo mette giù due palloni, MA Acqua S.Bernardo che resta avanti: 10-8. Siena riesce comunque ad impattare: Randazzo firma l’11-11. Squadre a contatto, ma è Emma Villas a provarci: Cattaneo mette a terra un prezioso +2 (17-19 e time out per Battocchio). Cuneo è costretta ad inseguire nel finale: sul 20-22 altro stop chiesto dalla panchina locale. Ace di Nelli su Allik, 20-23. L’opposto bianconero colpisce ancora, 4 set point Siena (20-24): Malavasi entra ed annulla il primo; Pinali dopo un lungo scambio, il secondo (22-24 e time out ospite). Mastrangelo tira fuori il servizio, 22-24 e 1-1.

TERZO SET

Si riparte nel segno dell’equilibrio: 5-5 con l’ace di Cattaneo. Allik e Randazzo protagonisti in questa fase, squadre che restano a contatto: 9-9. Il muro ad uno di Codarin risveglia il palazzetto e manda i blues sul +2 (11-9). Sottile e compagni provano a scappare e il match si accende: Brignach con l’aiuto del nastro mette a referto il 13-10. Siena riesce a non perdere contatto, restando in scia, e rimettendosi pienamente in gioco: Cattaneo c’è, Rossi a muro timbra il sorpasso (17-18 e time out Battocchio). Allik risponde a Randazzo, è arrivo in volata (19-19). Grande ace ad incrociare di Nevot, Cuneo scivola a -2 (20-22 e Battocchio richiama i suoi in panchina). Brignach trasforma in punto un pallone difficile, poi l’ace di Codarin (22-22 e questa volta è Graziosi a chiamare time out). Nelli e Randazzo con il muro proiettano Siena sul 22-24: Oberto cancella il primo, dentro Pinali e Mastrangelo. Randazzo chiude: 23-25 e 1-2.

QUARTO SET

Siena riparte forte 0-3, time out Cuneo. Volpato e Codarin provano a suonare la carica, Sette riavvicina i blues a -2 (5-7). Ace di Allik, 6-7. Due errori di fila da parte ospite certificano la parità a quota 8. MA Acqua S.Bernardo che prova a prendere quota: Sette attacca bene da posto-4 per il 12-10. Ma Siena risponde subito, il match torna in equilibrio e Cattaneo punisce dal servizio (13-14). Punti pesanti di Trillini e Randazzo, piemontesi costretti ancora ad inseguire (14-16). Invasione di Volpato, Cuneo scivola a -3 e arriva il time out di Battocchio: 17-20. Allik dà speranza ai padroni di casa che si rifanno sotto: 21-22 e time out Graziosi. Lo schiacciatore estone tiene a -1 i blues (22-23) ma sbaglia la battuta: due match ball Siena (22-24). Nelli manda in rete il primo, ma ci pensa Randazzo (23-25 e 1-3).