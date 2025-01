Volley A3/M – Il Monge-Gerbaudo Savigliano torna a giocare in casa contro i sardi del Sarlux Sarroch

Un mese e quattro giorni dopo l’ultima volta, è tempo di tornare in casa per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che inaugura il 2025 al PalaSanGiorgio ospitando il Sarlux Sarroch per il 13° turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca nell’insolito orario delle 16.

L’avversario. Tra le candidate a inizio stagione per la vittoria del campionato, i sardi a tratti hanno faticato a imporre il proprio gioco, ma nelle ultime settimane sono tornati a mettere in mostra tutta la qualità di cui dispongono. Oggi occupano il 7° posto a quota 16 punti, uno in più di Savigliano, frutto di 5 vittorie e 7 sconfitte. L’ultima di queste è arrivata nell’ultimo fine settimana, quando gli isolani hanno venduto cara la pelle a Valenza Po, cedendo solo al tie-break contro Acqui Terme e dimostrando di potersela giocare alla pari anche con una delle squadre più attrezzate del girone. Spulciando il tabellino del match, “luccicano” i 32 punti messi a referto da Dimitrov, di gran lunga l’uomo in più di Sarroch, secondo nel girone per media punti a set, alle spalle del solo Giannotti di San Donà di Piave. Tra i punti di forza della compagine griffata Sarlux anche il servizio, fondamentale nel quale occupa una delle prime posizioni per rendimento.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Il mini “tour de force” fatto di due trasferte consecutive si è chiuso con due sconfitte al tie-break per i piemontesi, che hanno però dimostrato di essere al livello e hanno finalmente messo in cascina i primi punti lontano dal PalaSanGiorgio. Coach Michele Bulleri legge così il match che attende i suoi: “La squadra sta sicuramente meglio a livello fisico, rispetto a una settimana fa. Affrontiamo una squadra forte, che fino ad oggi non è riuscita ad esprimere tutto il suo potenziale, ma che è stata costruita per stare tra le prime. Il loro punto di forza è sicuramente Dimitrov, ma è circondato da tanti giocatori di alto livello. Gara già decisiva? Ne mancano solo sei alla fine, quindi da qui in avanti sono tutte importanti”.

I precedenti. Il bilancio storico pende a favore degli uomini di Mattioli, che hanno vinto due dei tre precedenti tra le due squadre. Curiosamente, il Monge-Gerbaudo riuscì a imporsi solo nel primo incrocio, in trasferta, nel 5° turno dello scorso campionato, spuntandola 3-2 in Sardegna. Tra gli ex, occhi puntati sullo schiacciatore Andrea Nasari, a Savigliano nel 2022/23 e autore di 3 punti da subentrato a Valenza.

