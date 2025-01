Volley A2/M – Cuneo, arriva la mina vagante Siena: per i playoff può essere il passo decisivo

Dopo la vincente trasferta di Reggio Emilia, torna in casa la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, chiamata in questo diciannovesimo turno ad affrontare la Emma Villas Siena. La compagine toscana si trova all’ottavo posto in classifica, può vantare nel suo roster alcuni elementi di assoluto valore e in ogni occasione può rivelarsi avversaria ostica.

Nonostante alla fine della regular season, questa particolare sfida può essere decisiva in vista di una qualificazione ai playoff per i cuneesi. Saranno sette le squadre a lottare per la promozione e Siena detiene l’ottavo posto: un successo pieno biancoblu varrebbe il +10 proprio sui senesi con ancora sette giornate da giocare successivamente.

Cuneo è ancora imbattuta nel 2025, grazie a tre successi in altrettante uscite, e la classifica ne ha certamente risentito. Un’altra buona notizia è il ritorno in campo dell’opposto Pinali dopo qualche settimana di stop: sebbene le sue prestazioni non siano ancora logicamente all’altezza di quanto ci si aspetta da lui, potrebbe essere iniziato il percorso che lo porterà alla piena forma.

In vetta alla classifica può continuare la sua corsa Consar Ravenna, che ospita in casa il fanalino di coda OmiFer Palmi. Le uniche compagini fra le prime sette a sfidarsi direttamente in questa giornata di gara sono Abba Pineto e Cosedil Acicastello, le quali si troveranno faccia a faccia con l’obiettivo di fare un passo in più verso la qualificazione alla parte più vitale della stagione.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 19 (26/1)

Evolution Green Aversa – Delta Group Porto Viro (25/1)

Consar Ravenna – OmiFer Palmi

Campi Reali Cantù – Tinet Prata di Pordenone

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Smartsystem Essence Hotels Fano

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Emma Villas Siena

Banca Macerata Fisiomed MC – Conad Reggio Emilia

Abba Pineto – Cosedil Acicastello

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA