San Costanzo al Monte fra ‘I Luoghi del Cuore’ del FAI

Il FAI ha pubblicato il secondo aggiornamento di classifica del 12° Censimento ‘I Luoghi del Cuore’ nel quale il Santuario di San Costanzo al Monte di Villar San Costanzo, con 2875 voti, è balzato al 1° posto fra i luoghi più votati della provincia di Cuneo!

A seguire, in provincia, il Castello di Nucetto (877 voti) ed il Castello della Manta (357).

Un risultato lusinghiero che premia l’impegno dei Volontari per l’Arte di Villar San Costanzo che, dal 2012 ad oggi, hanno accompagnato oltre 12 mila persone in visita a San Costanzo al Monte, capolavoro d’arte romanica in Piemonte.

“San Costanzo al Monte è molto apprezzato sia dai visitatori italiani che stranieri ed è ormai entrato a far parte degli itinerari culturali di eccellenza della nostra regione – afferma Giuseppe Bottero, guida turistica, a nome del Comitato Amici di San Costanzo al Monte – ed il Censimento ‘I Luoghi del Cuore’ del FAI rappresenta un’opportunità di sensibilizzazione ai valori della cultura, a tutela dei tesori artistici del territorio. Abbiamo centrato l’obiettivo di raggiungere 2500 voti, requisito che ci permetterà di presentare un progetto di promozione o di restauro, partecipando al Bando con cui FAI e Intesa Sanpaolo mettono a disposizione un contributo economico. Ringraziamo tutti coloro che hanno già votato il Santuario di San Costanzo al Monte – conclude Bottero – ed invitiamo a continuare a farlo fino al 10 aprile 2025, data in cui si concluderà il Censimento del FAI”.