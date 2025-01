I Castelli delle Langhe e del Roero in onda domenica 26 gennaio su Rai Due con “Paesi che vai…”

Andrà in onda domani, domenica 26 gennaio, dalle 14 alle 15 su Rai Due, la puntata di “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…” registrata in autunno tra le colline delle Langhe e del Roero. Di seguito, la nota della produzione Rai:

Siamo nelle colline di Langhe Monferrato Roero, regione storica del Piemonte, a cavallo tra le province di Cuneo e Asti. Una terra in cui la produzione di vino ha una tradizione antichissima, e che, proprio per questo, nel 2014, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco per i Paesaggi Vitivinicoli. Ma questo maestoso paesaggio è noto anche per essere punteggiato da numerosi castelli, abitati da grandi personaggi storici e nobili famiglie.

Tra questi, lo statista risorgimentale Camillo Benso Conte di Cavour, che per ben 17 anni visse nel Castello di Grinzane. Ma non solo… Vi porteremo nella più sontuosa tra le residenze sabaude del Cuneese, dove vi racconteremo di un amore folle che forse cambi il corso della storia d’Italia.

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma RAI, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica pomeriggio su RAI2 dalle 14.00 alle 15.00, arriva nelle Langhe. Leonardi condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo in una terra che partorisce, da tempi immemori, vini tra i più pregiati d’Italia. “Tutto è qui – scriveva Cesare Pavese – il sole, le nuvole, il ritmo delle stagioni, le mani della gente”. Un paesaggio maestoso punteggiato da castelli che si guardano, dove patrioti e letterati, animati da uno spirito comune, diedero vita all’Unità d’Italia.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Due, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi accompagnerà gli spettatori all’interno di meravigliosi castelli. Ma non solo. Lungo il nostro cammino sveleremo le lettere private e i pettegolezzi d’epoca di cui fu vittima, niente di meno che, il grande Silvio Pellico. Scopriremo il “diamante della terra”, il noto Tuber Magnatum Pico, il tartufo bianco d’Alba. Degusteremo eccellenti piatti impreziositi dalla nocciola tonda gentile e attraverseremo boschi e sentieri dominati da imponenti e secolari alberi di castagno.

Infine, sempre con Leonardi, vi porteremo a Racconigi nella più sontuosa tra le residenze sabaude del cuneese, dove vi racconteremo di un amore folle che forse cambiò il corso della storia d’Italia e che lasciò in eredità al nostro Paese un’adorabile ricetta: le uova alla Bela Rosin!