Serie D Girone A: programma e arbitri della ventiquattresima giornata

Le partite della 21^ giornata del Campionato Serie D, la 24^ dei Gironi A, B e C, si giocano domenica 26 Gennaio alle ore 14.30. La giornata inizia sabato con ben ventuno anticipi in vista del quarto e ultimo turno infrasettimanale della stagione, in programma mercoledì 29 Gennaio, che coinvolge i gironi a venti squadre.

Anticipi

Sabato 25 Gennaio alle 14.30 si giocano Derthona-Gozzano, Novaromentin-Chieri, Oltrepò-Chisola, Sanremese-Varese, Fossano-Imperia, Vado-Cairese (Girone A), Arconatese-Ospitaletto, Breno-Desenzano, Casatese-Ciliverghe, Chievo-Sant’Angelo, Magenta-Crema, Palazzolo-Pro Sesto, Sangiuliano-Folgore Caratese, Fanfulla-Varesina (B), Adriese-Brian Lignano, Cjarlins Muzane-Montecchio Maggiore, Portogruaro-Dolomiti Bellunesi, Virtus Ciseranobergamo-Villa Valle (C), alle 15.00 Lavagnese-Bra (A), Bassano-Treviso e Real Calepina-Calvi Noale (C).

Variazioni di orario

Alle 14.00 prende il via Savoia-Sassari Latte Dolce (G), alle 15.00 scattano Ragusa-Reggina, Nuova Igea Virtus-Acireale (I), alle 15.30 Paganese-Cassino (G), Martina-Acerrana, Brindisi-Gravina, Virtus Francavilla-Fidelis Andria (H).

Variazioni di campo

Casatese-Ciliverghe si gioca al campo di Merate (Lc), Sangiulano-Folgore Caratese al campo di Caronno Pertusella (Va), Chievo-Sant’Angelo (B) allo stadio di Sona (Vr), Este-Campodarsego al comunale di Este (Pd), Real Calepina-Calvi Noale (C) al “Maselli” di Adro (Bs) e Fezzanese-Terranuova Traiana (E) al “Buon Riposo” di Seravezza (Lu).

A porte chiuse

Ostiamare-Poggibonsi (E) e Cynthialbalonga-Gelbison (G), quest’ultima in programma al campo di Albano-Pavona di Albano Laziale (Rm), si disputano a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Asti-Vogherese (arbitro Kurti di Mestre), Borgaro Nobis-Ligorna (Scarati di Termoli), Derthona-Gozzano (Comito di Messina), Fossano-Imperia (Nuckchedy di Caltanissetta), Lavagnese-Bra (Zini di Udine), Novaromentin-Chieri (Polizzotto di Palermo), Oltrepò-Chisola (De Paolis di Cassino), Saluzzo-Albenga (Gambacurta di Enna), Sanremese-Città di Varese (Kovacevic), Vado-Cairese (Rinaldi di Novi Ligure).

Girone B: Arconatese-Ospitaletto Franciacorta (Isoardi di Cuneo), Breno-Desenzano (Colelli di Ostia Lido), Casatese Merate-Ciliverghe Mazzano (Artini di Firenze), Castellanzese-Vigasio (Mancini di Pistoia), Chievoverona-Sant’Angelo (Fresu di Sassari), Fanfulla-Varesina Sport (Marchetti di L’Aquila), Magenta-Crema (Salvatori di Macerata), Nuova Sondrio-Club Milano (Pascali di Pistoia), Palazzolo-Pro Sesto (Palmisano di Saronno), San Giuliano City-Folgore Caratese (Balducci di Empoli).

Girone C: Adriese-Brian Lignano (Montevergine di Ragusa), Bassano Virtus-Treviso (D’Agnillo di Vasto), Cjarlins Muzane-Montecchio Maggiore (Santeramo di Monza), Este-Campodarsego (Aloise di Voghera), Lavis-Chions (Mozzillo di Reggio Calabria), Luparense-Brusaporto (Tierno di Sala Consilina), Mestre-Caravaggio (Moro di Novi Ligure), Portogruaro-Dolomiti Bellunesi (De Stefanis di Udine), Real Calepina-Calvi Noale (Bassetti di Lucca), Virtus Ciseranobergamo-Villa Valle (Dallagà di Rovigo).

Girone D: Cittadella Vis Modena-United Riccione (Niccolai di Pistoia), Corticella-Forlì (Riahi di Lovere), Fiorenzuola-San Marino (Borghi di Modena), Lentigione-Piacenza (Pascuccio di Ariano Irpino), Prato-Sasso Marconi (Maione di Ercolano), Progresso-Imolese (Ambrosino di Nola), Ravenna-Pistoiese (Acquafredda di Molfetta), Sammaurese-Tuttocuoio (Radovanovic di Maniago), Tau Altopascio-Zenith Prato (Guiotto di Schio).

Girone E: Aquila Montevarchi-Orvietana (Losapio di Molfetta), Fezzanese-Terranuova Traiana (Targhetta di Castelfranco Veneto), Follonica Gavorrano-Figline (Framba di Torino), Fulgens Foligno-Flaminia Civitacastellana (Mariani di Livorno), Grosseto-Livorno (Galiffi di Alghero), Ostiamare-Poggibonsi (Valentini di Brindisi), San Donato Tavarnelle-Seravezza Pozzi (Copelli di Mantova), Siena-Ghiviborgo Vds (Dania di Milano), Sporting Trestina-Sangiovannese (Giallorenzo di Sulmona).

Girone F: Ancona-Vigor Senigallia (Romeo di Genova), Avezzano-Città di Teramo (Pelaia di Pavia), Atletico Ascoli-Recanatese (Ferruzzi di Albano Laziale), Castelfidardo-Chieti (Scarpati di Formia), Città di Isernia S.Leucio-Fermana (Benestante di Aprilia), Forsempronese-Sora (Nencioli di Prato), L’Aquila-Sambenedettese (Bortolussi di Nichelino), Notaresco-Civitanovese (Waldamnn di Frosinone), Roma City-Termoli (Noce di Genova).

Girone G: Atletico Lodigiani-Guidonia Montecelio (Ercole di Latina), Sarrabus Ogliastra-Ilvamaddalena (Pani di Sassari), Cynthialbalonga-Gelbison (Costa di Busto Arsizio), Olbia-Anzio (Rashed di Imola), Paganese-Cassino (Dasso di Genova), Sarnese-Flegrea Puteolana (Amadei di Terni), Savoia-Sassari Latte Dolce (Scicolone di San Donà di Piave), Terracina-Atletico Uri (Montefiori di Ravenna), Trastevere-Real Monterotondo (Trombello di Como).

Girone H: Brindisi-Gravina (Battistini di Lanciano), Città di Fasano-Ischia (Antonini di Roma), Virtus Francavilla-Fidelis Andria (Mirri di Savona), Martina-Real Acerrana (Buzzone di Enna), Matera-Manfredonia (Ciaravolo di Torre del Greco), Nocerina-Nardo’ (Petraglione di Termoli), Palmese-Casarano (Leorsini di Terni), Angri-Fc Francavilla (Zangara di Catanzaro), Ugento-Costa D’Amalfi (Cerqua di Trieste).

Girone I: Castrumfavara-Licata (Buratti di Roma 1), Città di S.Agata-Siracusa (Ammannati di Firenze), Pompei-Vibonese (Zadrima di Pistoia), Locri-Paterno’ (Coppola di Castellammare di Stabia), Nissa-Sambiase (Velocci di Frosinone), Nuova Igea Virtus-Città di Acireale (Prencipe di Tivoli), Ragusa-Reggina (Moretti di Cesena), Sancataldese-Akragas (Ambrosino di Torre del Greco), Scafatese-Enna (Cavacini di Lanciano).