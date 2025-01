«Governare l’agricoltura 4.0 per non subirla»

È giovane, ha 39 anni, ha una laurea in architettura, è un millennial che fa parte di questa generazione protagonista della transizione tra passato e futuro. Forse sarà per questo che ha deciso di intraprendere la carriera di manager nel settore dell’agricoltura, una delle attività umane più antiche. Si chiama Francesco Goffredo ed è il neo direttore di Coldiretti Cuneo, l’organizzazione agricola più importante della provincia di Cuneo, 30mila associati, l’85% delle imprese agricole della Granda.

A 23 anni è già a capo dell’area organizzativa di Coldiretti Lombardia. Poi, nel 2016, diventa vicedirettore di Coldiretti Como e Lecco, nel 2018 approda in Liguria come direttore di Coldiretti Genova e La Spezia. Nel 2021 direttore ad Ascoli e Fermo, nelle Marche. Dal 2 gennaio è negli uffici di piazza Foro Boario, a Cuneo.

«È un onore e una grande responsabilità – dice – assumere il nuovo incarico perché Coldiretti Cuneo è una federazione provinciale di altissimo livello, in Italia la più grande in termini di associati e di dipendenti».

Coldiretti fin dagli inizi della sua storia è una realtà associativa primaria, forte e consolidata. Ritiene che sia adeguata ai tempi?

«Sì, senza ombra di dubbio. Il motivo è che Coldiretti ogni cinque anni ha un ampio ricambio della sua classe dirigente. Mi riferisco ai presidenti e ai suoi rappresentanti, a chi fa l’agricoltore di mestiere. Ogni cinque anni si vota con un sistema di elezioni federali che parte dalle sezioni e dalle zone, arriva a quelle provinciali, regionali e nazionale. Inoltre anche la parte funzionariale ha un turnover abbastanza frequente. Questa capacità di Col­diretti di rigenerarsi continuamente dà all’organizzazione la possibilità di stare al passo coi tempi».

Nuovo incarico, nuo­vo territorio. Co­nosce già la realtà che deve affrontare?

«Alcune dinamiche di questa provincia mi sono note, avendo lavorato in due province liguri nell’ambito di una struttura organizzativa che, tra Piemonte e Liguria, condivide la stessa direzione regionale di Bruno Rivarossa (già direttore a Cuneo nei primi anni 2000, ndr). Dal punto di vista della territorialità e delle diverse filiere specifiche, fin dal 2 gennaio mi muovo in tutta la Granda, per conoscere le aziende, le loro articolazioni. L’obiettivo è rinforzare quel concetto di prossimità che è identitario della nostra Organizzazione; con tutta la squadra ascolteremo le imprese, daremo loro risposte e creeremo opportunità per renderle sempre più competitive sul mercato».

La nostra agricoltura è importante, con filiere di eccellenza mondiale. In un mercato globale, spesso ricco di grandi contrasti, quali sono i nostri competitor, quelli che dobbiamo tener d’occhio?

«Se parliamo del mondo dell’allevamento che, nella nostra provincia e nella nostra regione, è un settore primario, dobbiamo prestare molta attenzione alle multinazionali che, in qualche modo, tentano di introdurre un meccanismo anche culturale che riguarda, ad esempio, i cibi sintetici. Alcune inoltre vogliono introdurre sempre di più un tipo di cibo ultraprocessato che, probabilmente, potrebbe essere definito anche junk food, quindi un cibo a basso costo. Sia il sintetico che l’ultraprocessato sono giustificati dai nostri competitor con la necessità di dover sfamare un mondo sempre più popoloso. In Coldiretti la pensiamo diversamente in termini di qualità.

A volte, un nostro competitor è anche l’Europa. Io sono un convinto europeista, ma in agricoltura l’Ue ha dimostrato, nelle politiche degli ultimi anni, di non avere un’attenzione particolare per il comparto, essenziale perché chiamato a produrre cibo, in contraddizione coi padri fondatori che all’epoca consideravano l’agricoltura come un settore eccezionale».

La transizione ecologica è all’ordine del giorno anche in agricoltura, ma spesso si sostiene che sia solo un aumento di costi.

«Oltre a svolgere un ruolo insostituibile di presidio e cura del territorio, credo che siamo uno dei settori economici che più si presta ad affrontare la transizione ecologica, purché sia una vera transizione. Gli obiettivi vanno raggiunti con i dovuti tempi, il dovuto impegno, le dovute risorse e con un accompagnamento che consenta alle imprese, ovviamente non dall’oggi al domani, di centrare l’obiettivo. E partendo dall’assunto che la nostra è già l’agricoltura più green d’Europa».

Quali sono le sfide più importanti sul tavolo di Coldiretti?

«Ne abbiamo già diverse, sia come forza di rappresentanza, sia come forza sociale nell’interesse delle imprese e dei consumatori. Mi viene in mente la questione della concorrenza sleale. A livello comunitario stiamo affrontando Mercosur, un trattato intercontinentale con i paesi del Sud America. Argentina e Brasile sono i due maggiori esportatori di carne nel mercato globale. Ora la nostra sfida è andare a Bruxelles per fare in modo che venga garantito un sicuro patto di reciprocità affinché le regole imposte agli agricoltori europei, che noi ben rispettiamo, siano le stesse per i prodotti che entrano nell’Unione».

Arriva Trump. Tra le altre cose parla di dazi per le importazioni…

«Ci preoccupa l’impressione che Trump possa decidere senza condividere. Con la condivisione siamo tutti più costruttivi e facciamo il bene sia per la nostra Comunità Europea sia per gli Usa. Dobbiamo essere anche attenti sul tema dell’intelligenza artificiale, anche alla luce dell’amicizia di Trump con Elon Musk. Siamo certamente favorevoli ad un’innovazione e ad una crescita velocissima verso un’agricoltura 4.0 ma dobbiamo governarla in modo efficace e non subirla perché vada bene per tutti».7

