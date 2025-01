«Con “calciomercato” apriamo una finestra sui luoghi più belli»

Quello di “re del mercato” è un titolo di grande prestigio ­­– per chi segue le vicende del pallone – che non si acquisisce in linea ereditaria. Anche se Gianluca Di Marzio può vantare nobili natali in ambito calcistico. Parliamo, per la precisione, di calciomercato, e Di Marzio ha conquistato da anni, sul campo, quel titolo assai conteso: notizia dopo notizia, è diventato il più importante riferimento per addetti ai lavori e appassionati in tema di trasferimenti di calciatori, ricevendo anche l’investitura di un altro “re”, ma della critica televisiva, Aldo Grasso. E ogni risultato lo ha ottenuto facendo leva sulle armi della competenza e dell’affabilità. Qualità che appartenevano anche a suo papà, quel Gianni Di Marzio calciatore, allenatore, direttore tecnico e sportivo ma soprattutto scopritore di ta­lenti: uno per tutti, il grande Diego Armando Maradona. Il gioiello di Gianluca, invece, si chiama “Calciomercato – L’Ori­ginale”, trasmissione ormai “cult” prodotta da Sky Sport di cui da tempo è protagonista consolidato assieme agli ottimi Alessandro Bonan e il “Fay­na”, Valerio Spinella. Da un po’ di tempo, sulla scia di un successo inarrestabile, il programma è diventato itinerante. E lunedì scorso è approdato a Prato Nevoso, dove va in onda fino a domani (venerdì). «È la prima volta che portiamo la trasmissione in Piemonte – ci ha detto Di Mar­zio – e come sempre sarà anche interessante vedere quale sarà la reazione della gente. In estate, in genere, ci troviamo al centro di una piazza, all’aperto, e lì è più facile toccare con mano l’entusiasmo delle persone. D’in­verno è diverso, ma in genere succede puntualmente così: anche nei paesi più piccoli dopo qualche giorno che si è diffusa la voce, arriva sempre più gente, tutti vogliono en­trare nel nostro studio per conoscere Serena, Ber­gomi, Zenga e gli altri nostri talent, si crea un grande entusiasmo».

Il vostro programma ha saputo conquistare uno spazio televisivo che in sostanza non c’era prima?

«”Calciomercato” non è una trasmissione legata a un evento. Il “Club”, per fare un esempio, utilizza il traino delle partite, noi siamo gli unici che ci siamo ritagliati direttamente una collocazione tra la gente, tre mesi all’anno e in località diverse. Ogni tanto ci sono anche giornate “spot”. È accaduto per esempio a Firenze, ma per il resto ci facciamo qualche settimana in giro per l’Italia nel segno di questo binomio tra il calciomercato e la promozione delle nostre bellezze turistiche, paesaggistiche e culturali. Un aspetto questo, che ha assunto un’importanza sempre maggiore, tanto che abbiamo fatto il pieno di richieste da località che vogliono ospitarci e facciamo fatica ormai a trovare date. Con alcune città stiamo già ragionando in vista dell’estate del 2026. Ci sono regioni come Friuli e Trentino che rinnovano sempre, comuni come Fano che sono già al terzo anno di fila assieme a noi. Ora speriamo che nasca un legame solido anche con Prato Nevoso».

Come è nata l’idea di portare qui il carrozzone di “Calcio­mercato”?

«Avrete visto forse la nostra collega Sara Castellana partecipare alle trasmissioni di Cham­pions assieme a Leo Di Bel­lo. Lei aveva scoperto Pra­to Ne­voso andandoci a sciare con i bambini e con il marito Thomas Heurtaux, difensore dell’Udi­nese. Si è innamorata del posto e ha fatto da tramite, poi c’è stato l’accordo».

L’aspetto più faticoso e quello più gratificante del suo lavoro?

«Premesso che ci sono lavori decisamente più faticosi, l’aspetto più difficile è quello di dover stare lontani dalla famiglia. Per chi come me ha due bimbi piccoli, significa vederli poco. Ma il fatto di poter stare vicini alla gente è anche il bello di questo me­stiere. Che è poi anche il se­greto del successo di questa trasmissione. Poi si sta bene, vediamo posti molto belli, al mare e in montagna. La cosa più bella è che dopo aver trasmesso da posti fantastici come Siena, ci è capitato d’incontrare persone che ci hanno ringraziato per aver mostrato la loro città come mai era accaduto prima, restituendo un’immagine “bella e raffinata”. Oppure come a Messina, dove ho trasmesso da un museo di cui molti da quelle parti non sapevano neppure che esistesse. Quindi c’è anche questa funzione, apriamo gli occhi a molti cittadini e li aiutiamo a scoprire le tante bellezze che esistono sul territorio italiano. Durante la giornata facciamo altre attività, visitiamo altre location, ma nel complesso siamo in fermento dal mattino alla sera».

Sconfinate quindi dallo sport alla cultura?

«Nel modo giusto, perché alla fine c’è sempre chi ti chiede “sì, ma chi prende il Milan?”».

Il momento che ricorda con maggior piacere?

«Quando, a Reggio Calabria, ho dato i miei aggiornamenti di mercato avendo alle mie spalle i Bronzi di Riace».

Veniamo al calciomercato vero e proprio: come sta andando e cosa prevede?

«Fin qui è stato già superiore alle mie aspettative. L’addio di un campione come Kvaratskhelia ha sorpreso per tempistiche e modalità, ora il Napoli deve investire. La Juventus si è già mossa, il Milan cerca qualcosa tra attacco e centrocampo, la Roma pensa a tre-quattro operazioni. Ma anche da Cagliari, Venezia e Torino avremo notizie di mercato. Rispetto alle sessioni di gennaio delle scorse stagioni, ci sono molti più movimenti che sono dovuti anche a un maggior numero di infortuni o alle partenze impreviste di alcuni giocatori. Prevedo comunque che saranno giorni scoppiettanti».

Cambiamo argomento, la scorsa settimana Torino ha ospitato la finale della Kings World Cup Nations, seguita da Sky. Che cosa ne pensa?

«Anch’io me ne sono occupato con le mie piattaforme, ma ammetto di non aver ancora mai visto una partita dal vivo. Mi piacerebbe però, vorrei comprendere pienamente le dinamiche che sono al base di questo grande successo. Certamente si tratta di un fenomeno che riesce a stare al passo con i tempi. Mio figlio, ad esempio, la segue con attenzione. Così come segue la Youtuber League: sono tutti fenomeni che vanno studiati e valutati. C’è da capire bene perché sono così apprezzati soprattutto da una certa fascia di pubblico e se continueranno ad esserlo anche in futuro. Quel che è certo è che coinvolgono in maniera im­portante i giovani, e questo apre a considerazioni legate anche al sociale».

Intanto se ne parla molto.

«A Torino c’è stata un’ampia partecipazione, lo Stadium era pieno e a questo bisogna aggiungere la copertura virtuale che, considerando il seguito abituale di questi eventi, ha portato grandi numeri e un impatto molto forte».

Il calcio, per come lo conosciamo, è a rischio?

«Non credo che questo fenomeno possa intaccare i numeri del “vero” calcio, semplicemente perché sono due prodotti diversi destinati a consumatori diversi. Peraltro già oggi nessuno, tra i giovanissimi, vede una partita intera davanti alla tv dal primo all’ultimo minuto, come sia­mo stati abituati a fare. I ragazzi seguono gli high­lights, il meglio delle azioni di ogni partita».

E poi ci sono i personaggi: da Del Piero a Pirlo, da Casillas a Buffon. Senza contare il suo ispiratore, il catalano Piqué, mentre Ibrahimovic è il presidente e Marchisio il direttore sportivo. Ma soprattutto ci sono gli influencer come Blurs, al secolo Gianmarco Tocco.

«La Kings League entusiasma anche per i personaggi che la animano. E sono quelli molto conosciuti dai giovani. Per­sonalmente, ammetto di fare fatica a riconoscerli. Se cammino per strada a Milano assieme a mio figlio, capita spesso che mi dica “guarda, quello è…”. Ma io non li conosco. Devo dire che sono bravi a saper fare presa sui ragazzi. L’augurio è che si rendano sempre conto di rappresentare un esempio e quindi sappiano mantenersi sempre in un ambito linguistico consono, senza esagerare…».

La diretta dal borgo stalle lunghe assieme a Quagliarella, Zenga e Serena

A Prato Nevoso è arrivata “Sky Calciomercato – L’Originale”, la trasmissione sportiva più seguita in Italia. Da lunedì scorso a domani (venerdì 24 gennaio) la stazione sciistica del Mondolé Ski è il palcoscenico principale dell’informazione calcistica televisiva. Il programma va in onda anche questa sera alle 23 dal Borgo Stalle Lunghe (ristorante “Le Stalle”), cuore pulsante della località, con alcune variazioni legate alla disputa delle partite delle Coppe europee quando l’orario è anticipato alle 19. Nel corso delle giornate, il pubblico ha potuto seguire finestre speciali su Sky Sport 24, che hanno messo in luce le bellezze di Prato Nevoso, attraverso video-cartoline e approfondimenti dedicati.

A condurre e animare le dirette, il trio più amato dal pubblico, quello formato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Valerio Spinella (in arte Fayna), senza dimenticare il prezioso contributo del giornalista Luca Marchetti. Non è tutto: numerosi ospiti d’eccezione e volti noti si alternano durante la settimana, offrendo analisi, commenti e momenti di intrattenimento memorabili. Si tratta degli ex calciatori Fabio Quagliarella, Walter Zenga, Giancarlo Marocchi, Aldo Serena, Valery Bojinov, Massimo Gobbi e Lorenzo Minotti e dei giornalisti e commentatori sportivi Massimo Marianella, Stefano De Grandis, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino.

Un parterre d’eccezione, pronto a regalare un gennaio indimenticabile tra calcio e neve. La presenza delle telecamere di Sky Sport a Prato Nevoso per cinque giorni consecutivi, d’altro canto, rappresenta un’occasione straordinaria per coniugare il fascino delle Alpi con l’adrenalina del calciomercato. Una vetrina di prestigio per la località sciistica e per il Piemonte intero, utile a valorizzare il turismo invernale e documentare alla nazione intera le peculiarità, gli scorci suggestivi e le experience di Prato Nevoso.