A Malles nel Super-G del Grand Prix Italia Eleonora Zanetti 20ª, Asia Paltrinieri 11ª Aspirante

Giornata intensa quella di mercoledì 22 gennaio sulla pista Watles di Malles, in Val Venosta, che ha ospitato due Super-G FIS femminili, il primo dei quali valido per il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor.

In questa gara successo dell’Aspirante altoatesina Ivy Schölzhorn della Renngemeinschaft Wipptal, che ha chiuso in 59” netti risultando ovviamente la miglior Giovane e la migliore Aspirante nella tappa del circuito istituzionale. Alle sue spalle la valtellinese Cristina Trabucchi dello Sci Club Bormio, staccata di 41/100, seconda tra le Giovani e le Aspiranti. Terza assoluta la bergamasca Sofia Amigoni dello Sci Club Radici Group che è salita sul gradino più basso del podio del Grand Prix Italia Giovani, staccata di 61/100.

Giulia Mariani delCircolo Sciatori Madesimo, undicesima assoluta, è la terza del Grand

Prix Aspiranti. Da annotare il ventesimo posto della grugliaschese Eleonora Zanetti dell’Equipe Beaulard, il ventitreesimo della valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana e il venticinquesimo della cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato.

Undicesima delle Aspiranti la sestrierina Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, quattordicesima la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia. La trevigiana Elena Dal Vecchio del Centro Sportivo Esercito ha vinto gara 2 in 1’,01”,41/100. Con lei sul podio anche l’altra alpina trevigiana Vittoria Cappellini staccata di 14/100 e a 17/100 la friulana Giulia Savorgnani dello Ski College Veneto. Sedicesima piazza per Eleonora

Zanetti, ventiquattresima per Matilde Casse, trentesima assoluta e undicesima tra le Aspiranti per Elisa Graziano, diciottesima tra le Aspiranti per Asia Paltrinieri.

La classifiche dei Super-G FIS disputati a Malles

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=126127

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=126869