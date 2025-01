Basket C/M – La Cogal Savigliano non fa sconti nemmeno in Toscana: Livorno cede di 27 punti

UAPPALA LIVORNO 57 – COGAL SAVIGLIANO 84

13-21, 18-27, 9-23, 17-13

Savigliano: Romerio 10, Bonatti 20, Baruzzo 14, Agbogan 4, Abrate 10, Lamia 4, Di Maria M. 2, Giorsino, Amateis 6, Giraudo, Gioda 14. All.: Siclari

LIVORNO – Una trasferta insidiosa quella che questa sabato attendeva le Pantere targate Cogal, sia dal punto di vista delle distanze percorse per raggiungere la Toscana che per l’ottimo record tra le mura di casa della squadra granata, 6-1 fino all’arrivo dei biancorossi. Il lungo viaggio e la solidità dei locali non hanno però smorzato l’entusiasmo della Cogal che ha giocato una partita quasi perfetta.

Pronti via e i ragazzi di coach Siclari si portano in vantaggio di 9 lunghezze grazie ad un imperioso parziale di 2-13 che costringe l’allenatore avversario a richiamare subito i suoi in panchina. Livorno ritrova compattezza ma Savigliano continua ad imporre il suo gioco e a limitare al massimo i migliori giocatori toscani che non riescono a ricucire lo svantaggio. La musica rimane invariata anche nel secondo quarto quando, con un nuovo strappo, i biancorossi raggiungono anche il +20, poi minimamente intaccato dai livornesi prima dell’intervallo.

Tornati in campo la Cogal fa di tutto per chiuderla il più in fretta possibile e, imponendosi nuovamente con un super parziale di 9-23, di fatto ci riesce, regalandosi gli ultimi dieci minuti di gestione.

«Abbiamo giocato molto bene nonostante avessimo di fronte una trasferta e un campo molto insidioso, dove molte squadre hanno già perso – il commento di coach Siclari -. L’approccio che abbiamo avuto alla sfida sin dai primi secondi ci ha permesso di ritrovarci subito in vantaggio e poi l’abbiamo gestito bene. Siamo riusciti a fare tutto ciò che si era detto in settimana. Ora di nuovo sotto per preparare una nuova trasferta».

La Cogal sarà lontana dalle mura amiche del PalaFerrua ancora per un turno nel quale affronterà My Basket Genova, ultima del girone a pari merito con Cuneo e San Mauro.