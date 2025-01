Venerdì 24 gennaio incontro al Cai di Alba con Cose Note Edizioni e Oddio, l’estate! di Adriana Riccomagno

Cose Nuove è la mini rassegna in quattro appuntamenti in cui la casa editrice Cose Note Edizioni porta i libri in luoghi non tradizionalmente dedicati alla lettura. Dopo il piacevole ritrovo in sede per gli Auguri di Natale e l’Aperilibro alla La Rosa Bianca di Santo Stefano Roero, si prosegue venerdì 24 gennaio con incontro serale alla sede del Cai di Alba per una riflessione sul tema del cambiamento climatico con la giornalista e saggista albese Adriana Riccomagno, a partire dal suo libro Oddio, l’estate!.

In chiusura, venerdì 7 febbraio, alle 17.30, nella rinnovata Sala Riolfo nel Cortile della Maddalena ad Alba, presentazione della Collana manualistica con Filippo Cosentino e Patrizio Balzarini, rispettivamente autori del metodo di chitarra Suona! Manuale completo per lo studio personale (Vol. 1 Principiante / Intermedio), e di Drum window. Metodo completo per batteria per imparare a suonare in quintino (Intermedio / Avanzato).

La rassegna Cose Nuove è organizzata da Cose Note Edizioni – Dragonfly Music Studio con il contributo della Regione Piemonte e in collaborazione con La Rosa Bianca, Cai Sezione di Alba e Ipogeo Records.

Oddio, l’estate!

Non solo il caldo e la pressione bassa, ma anche le punture di zanzara, le code in autostrada, l’insonnia, l’auto trasformata in forno e l’ascella pezzata, la sabbia nel costume e i sandali con i calzini. “Oddio, l’estate!” di Adriana Riccomagno, pubblicato nella Collana Natura di Cose Note Edizioni, è una raccolta di piccole vignette autobiografiche che descrivono i tre mesi alle prese con la “bella” stagione di una persona che odia l’estate: 90 illustrazioni “demotivazionali” (una per ogni giornata estiva) per condividere la propria sofferenza a suon di sudate risate.

L’autrice, giornalista scientifica, sceglie la via dell’umorismo per raccontare il periodo più caldo dell’anno ma è consapevole che oggi anche la più leggera ironia sulle conseguenze delle temperature elevate non può prescindere da una riflessione sul cambiamento climatico.

“Fa caldo, sempre più caldo. Scherzo da sempre con le amiche che, come me, soffrono le pene dell’inferno (letteralmente) trascinandosi come larve nelle giornate estive: da qui l’idea di provare ad affrontare il tema dell’emergenza climatica a partire da una premessa ironica – spiega Riccomagno -. Si tratta di un argomento estremamente delicato e preoccupante, anzi dell’argomento prioritario di questi anni, e qui propongo il tentativo di approcciarlo in modo assolutamente personale e vicino, sulla base dell’esperienza quotidiana, perché credo sia importante cogliere ogni occasione e sperimentare ogni tipo di approccio per alimentare il confronto e condividere il proprio vissuto per contribuire al dibattito, mettendo in gioco la propria sensibilità”.

L’autrice

Adriana Riccomagno è una saggista e giornalista professionista specializzata in ambito culturale e scientifico. Laureata in Giurisprudenza, ha conseguito il Master di Giornalismo “G. Bocca” all’Università degli Studi di Torino cum laude. Socia Unione Giornalisti Italiani Scientifici (Ugis), è tra i docenti del Master di Comunicazione della Scienza dell’Ateneo torinese.

Ha vinto la prima edizione del Premio Giornalistico Nazionale “Curare è bene, prevenire è meglio” e ricevuto il Journalism Research Grant della Berlin Science Week. Ha preso parte come ospite e moderatrice a numerose rassegne ed eventi culturali e congressi, tra cui Biennale Tecnologia, Musica Scienza e World Forum Women in Science.

Cose Nuove: programma dei prossimi appuntamenti

Venerdì 24 gennaio alle 21

Incontro con la casa editrice Cose Note Edizioni e presentazione del libro Oddio, l’estate! di Adriana Riccomagno

Cai Alba, Piazza Cristo Re 5, Alba

Ingresso libero

Venerdì 7 febbraio alle 17.30

Presentazione della Collana manualistica con Filippo Cosentino e Patrizio Balzarini

Sala Riolfo, Cortile della Maddalena, Alba

Ingresso libero