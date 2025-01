Nomine per Ires ed Edisu

Durante la seduta odierna, presieduta da Davide Nicco, il Consiglio regionale ha indicato i propri rappresentanti in due enti.

– Anna Paschero quale componente supplente del Collegio dei revisori dell’Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (I.R.E.S)

– Ernesto Carrera quale componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente per il diritto allo studio universitario (E.D.I.S.U.)

È inoltre stata approvata all’unanimità la proposta di deliberazione che proclama correttamente eletti quali esperti componenti del Coresa (Consiglio regionale di sanità e assistenza) i seguenti soggetti, scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie ed assistenziali: per Avis/Avo/gruppo Abele: Luca Vannelli; per Caritas: Rocco Nastasi; per Ordine professioni Infermieristiche: Alberto Tirapelle; per Cisl: Enrico Fusaro; per Uil: Emiliano Mazzoli; per Cgil: Enrica Valfrè. In questo modo viene effettuata la rettifica di una precedente deliberazione effettuata con un mero errore materiale.