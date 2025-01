Fondazione Mirafiore, doppio appuntamento questa settimana!

Importante! In caso di disdetta chiediamo la cortesia di inviare un’email a [email protected] in modo tale da poter lasciare il posto ad altri che sono interessati a partecipare. Al termine dell’incontro, chi lo desidera, potrà cenare presso l’Osteria Disguido. E’ richiesta la prenotazione chiamando il numero 0173 626442 oppure scrivendo a [email protected]. Gli incontri della Fondazione sono, come sempre gratuiti. Per partecipare è sufficiente prenotarsi tramite il sito. Vi aspettiamo!