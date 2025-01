“Evoluzione, riflessioni postume di un australopiteco” è il titolo del monologo teatrale che il Consorzio Ecologico Cuneese e San Germano Iren, in collaborazione con i comuni di Borgo San Dalmazzo, Busca e Cuneo, portano in scena gratuitamente per un tour di 3 giorni consecutivi nel mese di febbraio.

Lo spettacolo e le date

Il monologo teatrale “Evoluzione, riflessioni postume di un australopiteco” (da un’idea di Paolo Silingardi con l’adattamento, la regia e l’interpretazione di Saverio Bari) è un’occasione per riflettere sulla crisi ambientale in atto sul nostro pianeta e sul ruolo attivo giocato dalla nostra specie, cercando di cogliere opportunità di riscatto e necessità di rispettare l’ambiente che ci circonda dai toni ironici, divulgativi e introspettivi utilizzati dal protagonista.

Evoluzione andrà quindi in scena, sempre alle ore 21.00: Mercoledì 19 febbraio, al Teatro Civico di Busca (Vicolo del Teatro) Giovedì 20 febbraio, all’Auditorium di Borgo San Dalmazzo (Via Vittorio Veneto 19) Venerdì 21 febbraio, presso la Sala San Giovanni di Cuneo (Via Roma 4).

Spettacolo gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione necessaria

Il monologo teatrale è gratuito per tutti i cittadini, fino ad esaurimento posti. Sarà necessario però prenotare il proprio biglietto, entro 24 ore dall’inizio della performance, sul sito www.eventbrite.it cercando lo spettacolo “Evoluzione” e prenotando i biglietti per la data scelta.

Guarda il trailer video dello spettacolo cliccando qui!