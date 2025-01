Serie B Femminile: un’ottima Freedom cede di misura con la capolista Parma

Ripartire dalla prestazione. Questo il mantra dopo il match fra Parma e Freedom FC Women che ha segnato il debutto in panchina di mister Mauro Ardizzone e la “prima” del 2025 biancoblu: al “Noce” arriva una sconfitta di misura, ma al termine di una gara giocata ampiamente alla pari dalle cuneesi, in grado di chiudere in crescendo e di mettere in difficoltà la capolista. Aspettando il ritorno ad una vittoria che manca dal 20 di ottobre, non mancano quindi le note positive e l’ottimismo in vista del girone di ritorno, si spera di rilancio e di soddisfazioni, considerando anche le tante novità con cui si è aperto l’anno solare.

Ardizzone disegna un 4-1-4-1 per il suo esordio in panchina in quel di Noceto: fra i pali Korenciova, difesa con Cuciniello, Brscic, Stankova e capitan Devoto; Pasquali play, poi linea formata da Harvey, Zanni, Tamborini e Fracaros, al debutto da titolare così come Adugbe in attacco. 4-3-1-2 invece per le padrone di casa: Copetti in porta, retroguardia con Masu, Ambrosi, Cox e Peruzzo; a centrocampo Pondini, Nichele e Zamanian, davanti tridente Ferrario-Kajzba-Distefano.

LA CRONACA – Il primo tempo vede le padrone di casa a mantenere il pallino del gioco, con la Freedom però ben disposta in campo, brava a chiudere tutti gli spazi e pronta a pungere in contropiede. Il match, quindi, procede equilibrato e con poche vere occasioni da gol: al 7′ si segnala un colpo di testa di Masu, a lato con Korenciova comunque in controllo; al 21′ ci prova Zamanian dai 20 metri con una palombella velenosa che termina alta. La prima grande chance dell’incontro è biancoblu: al 22′ percussione a sinistra di Fracaros e palla per Zanni che, al limite dell’area, riesce a toccare per l’accorrente Harvey; l’esterno statunitense calcia di prima intenzione da buona posizione non trovando la porta. Al 35′ è il Parma a sfiorare il vantaggio: Pondini si avventa su un pallone vagante in area piccola e spara alto. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

Ad inizio ripresa si decide, di fatto, l’incontro: al 47′ brivido per le cuneesi quando Korenciova, perde il grip con il pallone nel tentativo di rinviare con le mani, la sfera arriva a Ferrario che, ai 16 metri a porta quasi spalancata, manda fuori. Vantaggio rinviato di poco: al 54′ punizione di Zamanian che si stampa sulla traversa e tap-in vincente di Ambrosi che sblocca il punteggio. La Freedom ha comunque il merito di non demordere, tenendo viva la gara fino alla fine, con le neoentrate Bison e Semanova a tenere in apprensione la difesa emiliana. Al 65′ Pasquali manca di poco il bersaglio con una bella conclusione dai 20 metri; al minuto 87′ la stessa Bison scappa a sinistra e si accentra entrando in area, venendo murata al momento del tiro. Il Parma tiene e porta a casa la vittoria, la Freedom esce sconfitta ma può guardare con ottimismo verso l’inizio del girone di ritorno: domenica 26 gennaio al “Paschiero” arriva il San Marino Academy delle ex Poli e Battaglioli.

PARMA-FREEDOM FC WOMEN1-0

Rete: 54’ Ambrosi

PARMA (4-3-1-2): Copetti; Masu, Ambrosi, Cox, Peruzzo; Pondini, Nichele (69′ Rabot), Zamanian (69′ Ferin); Ferrario; Kajzba (56′ Rognoni), Distefano (86’ Zazzera).A disp. Fierro, Asta, Mounecif, Catelli, Meneghini. All. Salvatore Colantuono.

FREEDOM (4-1-4-1): Korenciova; Cuciniello (46′ Bison), Brscic, Stankova, Devoto; Pasquali, Fracaros (76′ Maffei), Zanni, Tamborini, Adugbe (46′ Semanova). A disp. Nucera, Marenco, Dicataldo, Micheli, Aime, Imprezzabile. All.: Mauro Ardizzone.

Arbitro: Stefano Raineri di Como (Vincenzo Manno di Milano e Riccardo Trionfante di Torino).

Ammonite: Peruzzo (P), Zanni (F), Bison (F).