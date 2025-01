Il presidente Robaldo ha incontrato la squadra “Over 50 Football Club Provincia Granda”

“La Provincia di Cuneo alla squadra “Over 50 Football Club Provincia Granda” con gratitudine per aver portato il nome di Cuneo in tutt’Italia, insieme ai valori dello sport e della solidarietà. Ai “ragazzi” del Club la riconoscenza della Granda anche per il loro impegno nella promozione del nostro territorio con i suoi tanti prodotti tipici d’eccellenza”.

Con queste parole il presidente della Provincia Luca Robaldo ha incontrato giovedì16 gennaio a Cuneo una delegazione do “Over 50 Football Club”. Creata sei anni fa dall’idea di Ezio Dho e Alfio Baudino, amici d’infanzia ed ex calciatori, la squadra nasce con l’intento di riunire ex calciatori che, passati i cinquant’anni d’età, hanno voluto proseguire l’attività sportiva assumendo però un taglio e una mission più ampie. E’ nato così la “Over 50 Football Club Provincia Granda” che organizza tornei over e gira l’Italia da nord a sud (da Bari a Venezia, dalla Sicilia ad Aosta e Cagliari) promuovendo la provincia di Cuneo e i suoi prodotti tipici del territorio, oltre a materiale turistico della Granda per far conoscere le vallate. Nella quinta edizione a Mondovì erano presenti dieci squadre provenienti da tutta Italia a rappresentare le varie regioni italiane, con città come Siena, Mazara del Vallo o Bisceglie, per citarne alcune.

“Grazie per la vitalità che mantenete – ha aggiunto Robaldo – siete un esempio per i giovani, Complimenti anche per il vostro impegno sociale che vi qualifica oltre i confini provinciali”.

La squadra, oltre a far conoscere il territorio, porta avanti infatti un impegno sociale e si occupa di beneficienza con al suo interno due ambasciatori della Dynamo Camp, associazione che ospita bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per vacanze di terapia ricreativa. Due anni fa, in occasione dell’alluvione che colpì l’Emilia Romagna, venne organizzata con una rappresentativa del Piemonte una rimpatriata a Cesenatico con 12 squadre di ex calciatori che permise una raccolta fondi a favore di Cesenatico.

La squadra è stata notata da Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, che molto spesso si aggrega alla comitiva insieme al capitano della Lazio e Torino Claudio Sclosa. Nel 2025 gli Over 50 si usciranno dai confini nazionali per raggiungere Manchester in Inghilterra.