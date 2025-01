Fondo – Fesa Cup: Lorenzo Romano 2° nella 10km a Skating di Falcade

Doppietta azzurra nella 10Km a skating della seconda giornata di FESA Cup a Falcade: Giovanni Ticcò vince davanti al piemontese Lorenzo Romano. L’atleta delle Fiamme Oro, già protagonista di un positivo Tour de Ski, chiude in 21’34.9 facendo registrare il miglior crono in tutti gli intertempi. Alle sue spalle il Lorenzo Romano, reduce anche lui da una buona prestazione sulla Final Climb del Cermis: il carabiniere cuneese ha un distacco di 20.0 dal trentino. Sul terzo gradino del podio Mathieu Blanc (+20.1).

Ai piedi del podio Alessandro Chiocchetti, già protagonista nella sprint in classico di venerdì con un 2° posto; l’atleta delle Fiamme Gialle è seguito da Martin Coradazzi che chiude al 5° posto.

Jacob Elias Moch è il più veloce tra gli U20 a percorrere i 10Km a skating: il tedesco, che su tutto il percorso è riuscito a far registrare il miglior tempo, ha fermato il crono in 21’43.0 con un vantaggio di 19.2 sul bergamasco classe 2005 Davide Negroni, bravo nel recuperare secondi importanti negli ultimi 4Km. La Francia occupa la terza posizione grazie alla prestazione di Gaspard Cottaz: il transalpino taglia il traguardo a 23.6 dal vincitore.

Soddisfazioni arrivano anche dalle azzurre impegnate nella 10km a skating della FESA Cup di Falcade: Maria Gismondi e Martina Bellini conquistano il podio con un buon 2° e 3° posto dietro ad Anna Maria Dietze. La romana delle Fiamme Oro chiude dietro la tedesca Dietze (24’58.2) con un distacco di soli 8.5 dopo avere tenuto per tutto il percorso un passo regolare. Bene anche la prestazione della bergamasca del centro sportivo Esercito Martina Bellini che dopo il primo rilevamento cronometrico faceva registrare il 6° tempo: nella secondo parte di gara la classe 1998 ha alzato le marce terminando a 28.3 dalla Dietze.

Lisa Lohmann, 2^ nella sprint in classico di venerdì, ha chiuso ai piedi del podio davanti a Cristina Pittin. Per l’atleta del centro sportivo Esercito è la sua seconda gara stagionale dopo i campionati italiani di Tesero della scorsa settimana. Top 10 per Stefania Corradini che ha chiuso all’8° posto e 10^ piazza per Iris De Martin Pinter, vincitrice della sprint in classico.

Margot Tirloy si aggiudica la gara U20: la francese classe 2005 chiude in 25’40.0 davanti a Beatrice Laurent. L’atleta piemontese riesce a recuperare negli ultimi 3Km e conclude a 17.5 dalla vincitrice. Sul terzo gradino del podio sale Anina Hutter (+27.2). La ceca Anna Milerska e la francese Agathe Margreither chiudono la top5. L’azzurra Marit Folie chiude all’8° posto con un distacco di 1’13.5.

