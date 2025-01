Fondo: 5° posto per i cuneesi Cismondi e Macario nello Skiri Trophy

Si è aperto con successo e con tanti giovani appassionati provenienti da tutta Italia e molti dall’estero il 41° Skiri Trophy XCountry, sulle piste dello Stadio del Fondo di Lago, frazione di Tesero. Il “Mondiale” dei piccoli fondisti ha portato sulle piste trentine delle prossime Olimpiadi invernali quasi 1500 giovani atleti, dei quali più della metà si sono messi alla prova durante la prima giornata di gare sotto la perfetta organizzazione del GS Castello di Fiemme.

Nel primo pomeriggio di sabato 18 gennaio sono scesi in campo i Baby (Under 10) e i Cuccioli (Under 12): quasi 300 piccoli sciatori al via hanno potuto testare, a loro modo, le piste dei prossimi Giochi invernali.

Luca Andreola dello Sci Club Alta Valtellina ha vinto tra i Baby, con il suo compagno Thomas Baretto terzo e in mezzo il trentino Andrea Bortolamedi. Bel 5° posto dell’atleta del Valle Pesio, Nicolò Macario che ha chiuso dietro Enea Perozeni (Sci Club Roverè). Top10 per i due esponenti dello sci club Alpi Marittime. Edoardo Teoli e Camillo Macario, rispettivamente 8° e 9°. Al 13° posto Edoardo Lantermino (Busca) seguito da Andrea Robaldo dello sci club Alpi Marittime. Al 16° posto Kristian Buttari.

Il percorso da 600 metri ha visto inoltre le due giovanissime croate Paola Jakovac e Lara Zorc-Radic imporsi sulla valdostana Josianne Modina. Al 5° posto conclude la sua gara Carlotta Cismondi dello sci club Alpi Marittime. Carlotta Nessi dello sci club Valle Maira chiude al 12° posto. Chiara Ronchail (Nordico Pragelato) termina la sua prestazione al 17° posto.

Poi sono scattati i Cuccioli (U12) con l’emozionante vittoria della slovena Brina Jursic, seguita dalla croata Eleonora Crnkovic e terza la trentina di Daiano Angelica Calliari (US Lavazè). La prima piemontese a tagliare il traguardo è Anna Falco (Valle Maira) con Sofia Giraudo (Busca) che conclude la sua gara al 22° posto. Maddalena Palumbo dello sci club Valle Maira è 24ª.

Tra i giovanissimi atleti maschi dimostrazione di forza della Croazia, con Vid Jevtic che ha tagliato il finish davanti allo sloveno Bjorn Pretnar e terzo Giovanni Andreoli (SC Alta Valtellina), di Valfurva. Giacomo Corte De Checco è il primo piemontese a tagliare il traguardo e chiude all’11° posto. Simone Macario (Valle Pesio) chiude al 25° posto.

Nella gara Revival, che ha visto atleti di età superiore a 16 anni (maschi+femmine), hanno preso parte tutti ex partecipanti al Trofeo Skiri e Topolino. Stefano Mich (Team Futura) si è imposto su Luca Compagnoni (Sottozero Nordic Ski team) e Davide Piccinini (Made2win Trenteam). Due i piemontesi impegnati in questa gara: Lorenzo Michelis e Fabio Giordanetto, entrambi dello sci club Valle Maira che hanno concluso rispettivamente in21ª e 31ª posizione.

Al femminile, Amalia Laurent (Gressoney Monte Rosa), che si è imposta su Maria Eurosia Debertolis (Robinson ski Team) e Noemi Parisi (Made2win). Al 12° posto Amelie Cellerino Ferrier (Nordico Pragelato), mentre Sofia Bruno e Marianna Dho, entrambe dello sci club Valle Ellero, hanno concluso in 18ª e 19ª posizione.