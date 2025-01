FdI, Federazione di Cuneo: approvato il calendario dei congressi territoriali

Il presidente William Casoni ha dichiarato: “Questi congressi rappresentano un momento fondamentale per rafforzare la presenza del nostro partito nei territori e per ascoltare le istanze dei cittadini. Il nostro obiettivo è costruire una rete coesa e ben radicata, capace di affrontare con determinazione le sfide future. Ringrazio tutti i membri del Direttivo per il loro impegno e la dedizione dimostrata.”

I congressi territoriali saranno un’importante occasione per approfondire il progetto politico di Fratelli d’Italia e per favorire una partecipazione attiva e consapevole. Gli incontri, organizzati, prevedono momenti di discussione aperta, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e integrità del partito.

Fratelli d’Italia rinnova così il proprio impegno per una politica al servizio della comunità, capace di unire tradizione e innovazione, per costruire un futuro solido e condiviso.