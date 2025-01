Biathlon – Coppa Italia: i cuneesi volano nella Sprint di Val di Zoldo

La sprint di Zoldo ha ufficialmente inaugurato la 4ª tappa della Coppa Italia Fiocchi, gara valida anche come Trofeo Fiamme Oro e Trofeo Arduino Costantin.

Nella categoria Aspiranti femminile a salire sul gradino più alto del podio è stata la valdostana Elodie Christille (Brusson) che con un solo errore al poligono (18’43.5; 1+0) è riuscita a lasciarsi alle spalle la leader della categoria, Luna Forneris (Esercito). L’atleta piemontese, nonostante i tre errori totali al poligono (1+2) è 2ª con un distacco di soli 1”4. Terza piazza per Iris Cavallera (Alpi Marittime) che conclude la sua gara a 26”1 dalla vincitrice. Rachele Dei Cas (Alta Valtellina) e Lucia Brocchiero (Alpi Marittime) chiudono la top 5 di categoria. Top10 per Magalì Miraglio Mellano (Esercito) e Viola Camperi (Alpi Marittime): le due piemontesi chiudono rispettivamente al 6° e 7° posto.

Carlotta Gautero è nuovamente sul podio tra i Giovani: l’atleta cuneese delle Fiamme Oro, dopo il bel weekend in Val Ridanna, ferma il crono in 18’49.0 (2+2) ed è davanti alle due atlete delle Fiamme Gialle Thea Wanker (+13.9; 1+1) e Tanja Wanker (+26.7; 0+1). Ai piedi del podio si ferma Eva Weiss (Martell; +27”3; 0+0) seguita da Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle; +31”.; 0+0). Gaia Gondolo, protagonista nellaa sprint della Val Ridanna, chiude al 7° posto, mentre Alice Gastaldi (Fiamme Gille) è 9ª. Matilde Giordano (Fiamme Oro), ancora in recupero dopo gli ultimi malanni, chiude all’11° posto. 14° piazza per Fabiola Miraglio Mellano: l’atleta cuneese delle Fiamme Gialle, anche lei in recupero dopo i recenti acciacchi, chiude al 14° posto, seguita da Cecilia Peano (Alpi Marittime)

Vince, tra le Juniores, Denise Planker: l’atleta del centro sportivo Esercito, con una prova perfetta al poligono (0+0) chiude in 22’17.4 davanti a Sophia Zardini (Monte Coglians) che paga i due errori nella sessione in piedi (0+2; +16”8). Terzo posto per la valdostana dello sci club Granta Parey, Nadege Gontel (1+1; +1’13”9). Tra le senior, l’unica partecipante al via è stata la piemontese del centro sportivo Esercito Gaia Brunetto (2+0; 23’33.9).

E’ Andreas Braunhofer (Carabinieri) il vincitore della categoria Aspiranti: l’atleta di Ridanna è velocissimo a concludere la gara nonostante i due errori nella sessione a terra (2+0; 19’15”3) e riesce a lasciarsi alle spalle l’altoatesino Rafael Santer (Ultimo; 0+1; 19’43”5). Il trentino Mauro Revelli (Fondo Val di Sole), con una prestazione al poligono senza errori (0+0; 20’04”3) si aggiudica il suo gradino del podio. Si ferma al 4° posto Julian Huber (Carabinieri): l’atleta di Anterselva pasticcia un pò al poligono (2+1) e chiude in 20’12”7 davanti a Jonas Tscholl (Carabinieri) che commette di medesimi errori di Huber (2+1; 20’17”2). Giornata in salita per i piemontesi in gara: i due esponenti dello sci club Alpi Marittime, Jacopo Piasco e Lorenzo Canavese, chiudono rispettivamente al 12° e 14° posto. Gli altri atleti in gara hanno così concluso: 31° Leonardo Raineri (Valle Ellero), 34° Andrea Occelli (Valle Stura), 43° Gabriele Giordanetto (Valle Stura), 49° Pietro Salvatico (Valle Ellero).

Manuel Contoz continua a tenersi stretto il pettorale da leader: l’atleta delle Fiamme Oro inanella un’altra vittoria tra gli aspiranti concludendo la prova con un solo errore (1+0) e il tempo finale di 19’02”4 ed è davanti al piemontese Filippo Massimino (Alpi Marittime) che commette lo stesso numero di errori (0+1; 19’14”4). Simone Motta (Asv Martell) si accomoda al 3° posto con due errori totali (0+2; 19’42”5).

Nicolò Aime (Alpi Marittime) e Stefano Occelli (Valle Stura) concludono la loro prestazione rispettivamente in 16ª e 18ª posizione. Al 27° posto si classifica Tommaso Peano (Alpi Marittime). E’ Paolo Barale il più veloce a completare il circuito della categoria Juniores: l’atleta cuneese delle Fiamme Oro, nonostante un errore al poligono (0+1; 27’34”8) riesce a rimanere davanti a Pietro Pallober (Monte Coglians): all’atleta friulano non basta il poligono praticamente perfetto e chiude al 2° posto (0+0; 27’40”9). Maximilian Leitgeb (Carabinieri), con cinque errori totli (2+3) chiude al 3° posto (27’57”8). 6ª posizione per il cuneese delle Fiamme Gialle Nicola Giordano in recupero dai recenti acciacchi.

David Zingerle (Esercito) conquista il gradino più alto del podio: l’atleta altoatesino vince in 25’54”2 e un solo errore (0+1) e si piazza davanti al valdostano Michael Durand (Esercito; 0+0; 26’39”4) e a Fabio Piller Cottrer (Carabinieri; 1+1; 27’33”2).

c.s.