Volley B1/F e B2/F – Alba e Libellula, si può fare! In arrivo due sfide alla portata per trovare costanza

Dopo gli exploit della scorsa settimana, Libellula Banca CRS e L’Alba Volley si accingono a disputare l’ultima giornata del girone d’andata. In questa fase della stagione le riflessioni che si possono fare sono molto simili: entrambe le compagini sono capaci di picchi notevoli, ma la chiave è trovare continuità di rendimento al fine di provare l’assalto alle zone più nobili della graduatoria.

In serie B2 L’Alba Volley ha compiuto la sua piccola impresa andando a sconfiggere a domicilio una candidata alla promozione qual è la Ascot Moncalieri Toplay. Le ragazze di coach Relato tornano fra le mura amiche del Palacentrostorico per per affrontare Universo In Volley Pavia, la quale al momento insegue le langarole ad una sola lunghezza di distanza.

Chi uscirà vincente dalla sfida potrebbe candidarsi al ruolo di quinta forza del campionato, con ancora qualche ambizione di inseguire e raggiungere le prime tre. Dopo questa tredicesima giornata il campionato si fermerà poi per una settimana e si tornerà in campo il 2 febbraio per il primo turno del girone di ritorno.

Gettando lo sguardo sulla serie B1, come detto il discorso è molto simile per la Libellula Banca CRS, chiamata a partire per la provincia di Como, dove sabato sera si scontrerà con le padrone di casa della Clericiauto Cabiate.

Quest’ultima nonostante la posizione in classifica può vantare al suo interno diverse giocatrici di esperienza per la categoria, come la schiacciatrice Martina Bordignon, già vista a Mondovì in A2 negli scorsi anni. Le braidesi hanno ancora la piccola possibilità di non doversi limitare ad un noioso campionato di metà classifica nel girone di ritorno, ma servono i tre punti per approfittare al meglio di alcuni incroci complicati nelle gare delle formazioni che le precedono.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 13 (18/1)

Volley Parella Torino – Savis Vol-Ley Academy

Rothoblaas Volano – Mts Tecnicaer Santena

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – GSO Villa Cortese

Club Italia – Sim Immobiliare Novara

Clericiauto Cabiate – Libellula Banca CRS

Pall. Don Colleoni – Capo D’Orso Palau

Volley Academy V&V – Trentino Energie Arg.

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 34 Mts Tecnicaer Santena 29 Rothoblaas Volano 28 Savis Vol-Ley Academy 27 Capo D’Orso Palau 26 Libellula Banca CRS 19 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 18 Sim Immobiliare Novara 16 Volley Parella Torino 15 Club Italia 14 Clericiauto Cabiate 10 Trentino Energie Arg. 9 Pall. Don Colleoni 7 Volley Academy V&V 0

0 SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 13 (18/1)

Igor Volley Trecate – Viscontini Tea Consulting

Club 76 Fenera Chieri – CUS Torino

L’Alba Volley – Universo In Volley Pavia

Pallavolo Florens – Lilliput Pallavolo

MTV Guffanti Group – Ascot Moncalieri Toplay

Bonprix Teamvolley – G.S. Cagliero

CUS Pavia – Acrobatica Group Alessandria

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA