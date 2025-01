Gino Auto, crescita record e nuova acquisizione a Biella

Alessandro Gino: «La nuova concessionaria è senza alcun dubbio un tassello nella nostra strategia di espansione. Non solo rafforziamo la nostra presenza, ma portiamo anche il nostro approccio distintivo, in una nuova area strategica»

«Sapere come si gioca non consiste solo nel colpire bene la palla, bensì nel fare la scelta giusta, nel sapere quando smorzarla o colpirla forte, alta, lunga, con backspin o topspin o piatta, e in che punto del campo indirizzarla». Questa è la filosofia di gioco di Rafael Nadal, che anche Alessandro Gino, general manager del Grup­po attua quotidianamente nell’ambito im­prenditoriale, in particolare nel settore delle auto premium e di lusso.

Per la verità non si è fatto aspettare neanche il primo lungolinea che in questo inizio del 2025 Alessandro Gino ha messo a segno: Gino Auto, dealer ufficiale Bmw dal 2011 e parte del Gruppo Gino, chiude un 2024 eccezionale con un aumento del fatturato Bmw per un totale complessivo in termini numerici che si attesta a 173 milioni. Inoltre, nel 2024, il Gruppo ha raggiunto un fatturato complessivo di 455 milioni di euro, rafforzando il proprio ruolo di protagonista nel panorama italiano del settore automobilistico.

Una performance straordinaria, sostenuta da indicatori significativi: oltre 1.650 automobili del marchio bavarese vendute, 330 Mini immatricolate con mandato di agenzia e 130 Bmw Moto consegnate.

Dalla storica sede di Cuneo alle più recenti acquisizioni, il Grup­po Gino continua a investire con determinazione, adattandosi a un mercato in costante evoluzione e dimostrando una straordinaria capacità di innovazione e consolidamento della propria leadership. Con oltre 450 professionisti e un portafoglio sempre più ricco e diversificato, il Gruppo apre nuove strade per il futuro dell’automotive, mantenendo il cliente al centro di ogni strategia.

A completare la performance uno smash che rafforza un anno già da record: arriva l’annuncio dell’acquisizione della concessionaria Autocrocetta di Biella, che diventa la sesta filiale di Gino Auto in Italia.

Questa operazione strategica consolida ulteriormente la presenza del gruppo nel panorama automobilistico italiano e testimonia la volontà di continuare a crescere ed espandersi come precedentemente avvenuto a Cuneo, Albenga, Pisa e Massa.

Una continua espansione partita da Cuneo con mandato di Concessionaria Bmw Ufficiale che ha determinato lo sviluppo, nel 2013 della presenza del marchio an­che nel Ponente ligure con l’apertura di un secondo showroom ad Al­benga. Un ulteriore importante passo nello sviluppo della gamma di prodotto è stato compiuto nel 2016, con la promozione dello showroom di Cuneo-Madonna dell’Olmo a Centro Ufficiale Bmw M Performance. I successi commerciali dei successivi sei anni sono culminati con l’acquisizione nell’aprile del 2018 del Gruppo Policar S.p.A., Con­cessionaria Bmw-Mini Ufficiale per le province di La Spezia, Massa e Pisa. Per la prima volta dalla sua fondazione, il Gruppo Gino “è sbarcato” quindi in Toscana, espandendo il suo territorio di competenza verso il centro Italia con le sedi Bmw-Mini di Massa e Pisa.

E adesso in questo 2025 un’ennesima evoluzione.

«L’apertura della nuova concessionaria a Biella è un tassello strategico nel nostro percorso di crescita. È una sfida entusiasmante, che ci vede protagonisti in una città dalla straordinaria tradizione industriale e motoristica, famosa per le corse automobilistiche, i grandi preparatori di auto da rally e una comunità di appassionati e collezionisti di altissimo livello. Con questa apertura non solo rafforziamo la nostra presenza sul territorio, ma portiamo an­che il nostro approccio distintivo, basato su qualità, innovazione e attenzione al cliente», ha dichiarato Alessandro Gino, General Manager del Gruppo Gino. Ed ha aggiunto, «Il 2024 è stato per noi un anno straordinario, reso possibile da una leadership forte e visionaria, capace di guidare l’azienda verso traguardi ambiziosi. A fare la differenza è stato il nostro team: un gruppo di professionisti coeso, altamente motivato e sempre orientato al raggiungimento dei risultati. Ogni membro del team ha contribuito con passione e competenza, incarnando i valori dell’azienda. Questo spirito di squadra, unito alla nostra solidità organizzativa, è stato determinante nel rafforzare la collaborazione con Bmw Italia, una realtà aziendale eccellentemente gestita. Siamo orgogliosi di aver contribuito a un traguardo storico: per la prima volta, Bmw supera Audi per numero di immatricolazioni».

Il Gruppo Gino: un viaggio di successo lungo sei decenni

Fondato negli anni ’60, il Gruppo Gino è una realtà che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, costruendo una rete di 15 sedi in Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana. Con una gamma di marchi che include Bmw, Mercedes-Benz, Aston Martin, Lotus e altri brand di prestigio, il Gruppo ha consolidato la sua posizione come leader nel settore delle auto di alta gamma.

Nel 2024, il Gruppo ha compiuto un ulteriore passo strategico acquisendo i marchi Jaecoo, Omoda e Polestar, che arricchiscono il portafoglio con soluzioni orientate all’innovazione e alla sostenibilità.