Volley B1/F e B2/F – Successi spettacolari per Libellula e Alba nelle prime sfide del nuovo anno

Il nuovo anno inizia in modo splendido per le due formazioni cuneesi iscritte ai campionati di serie B, al secolo Libellula Banca CRS e L’Alba Volley: entrambe si impongono a sorpresa contro avversarie di peso e mettono la loro candidatura per essere le sorprese del 2025 e, perché no, dare un assalto alle prime tre posizioni dei rispettivi raggruppamenti.

Partenza dalla Serie B2 e dal successo esterno de L’Alba Volley sul campo della Ascot Moncalieri Toplay, terza in classifica e una delle principali candidate alla promozione. Le padrone di casa partono a mille ed in poco tempo (25-17) sono già in vantaggio di un set. La reazione delle albesi è però pronta e si concretizza in una rimonta inarrestabile che porta in doti tre punti di grande qualità.

Alba si conferma in questo modo al sesto posto in classifica, ma accorcia sulle posizioni di vertice in quanto tre delle prime cinque hanno trovato la sconfitta in questo turno. Le ragazze di coach Relato tenteranno di dare seguito a questo successo nel prossimo turno, quando al Palacentrostorico arriverà la Universo In Volley Pavia che in graduatoria segue ad una sola lunghezza di distanza.

In Serie B1 inizia benissimo il 2025 della Libellula Banca CRS, grazie al successo sul G.S. Fo.Co.L Volley Legnano, team in grandissima ascesa nelle ultime giornate dello scorso anno solare. Le ragazze di coach Barisciani partono meglio nella prima frazione (25-15), ma la qualità delle lombarde permette loro di riportarsi in parità (20-25). Il terzo set è la svolta della gara, con le “Libellule” che si impongono di misura (25-23) e poi dilagano nel quarto (25-14).

La formazione braidese opera così il controsorpasso proprio su Legnano e torna al quinto posto in classifica. Per provare a dare un assalto disperato alle prime posizioni, Libellula non può sbagliare il prossimo passo: sabato sarà il momento di andare all’assalto della Clericiauto Cabiate, compagine impegnata nella lotta per non retrocedere e decisamente alla portata.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 12 (11/1)

Savis Vol-Ley Academy – Rothoblaas Volano 3-2

Capo D’Orso Palau – Volley Academy V&V 3-0

Libellula Banca CRS – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 3-1

Sim Immobiliare Novara – Volley Parella Torino 1-3

Trentino Energie Arg. – Club Italia 1-3

GSO Villa Cortese – Clericiauto Cabiate 3-0

Mts Tecnicaer Santena – Pall. Don Colleoni 3-0

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 34 Mts Tecnicaer Santena 29 Rothoblaas Volano 28 Savis Vol-Ley Academy 27 Capo D’Orso Palau 26 Libellula Banca CRS 19 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 18 Sim Immobiliare Novara 16 Volley Parella Torino 15 Club Italia 14 Clericiauto Cabiate 10 Trentino Energie Arg. 9 Pall. Don Colleoni 7 Volley Academy V&V 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 12 (11/1)

Viscontini Tea Consulting – Club 76 Fenera Chieri 3-0

G.S. Cagliero – CUS Pavia 3-0

Ascot Moncalieri Toplay – L’Alba Volley 1-3

Lilliput Pallavolo – Igor Volley Trecate 3-1

Acrobatica Group Alessandria – Pallavolo Florens 1-3

MTV Guffanti Group – Universo In Volley Pavia 0-3

CUS Torino – Bonprix Teamvolley 3-0

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 34 Acrobatica Group Alessandria 32 Ascot Moncalieri Toplay 27 CUS Torino 27 Bonprix Teamvolley 20 L’Alba Volley 19 Universo In Volley Pavia 18 Lilliput Pallavolo 18 Viscontini Tea Consulting 14 MTV Guffanti Group 11 Club 76 Fenera Chieri 11 CUS Pavia 10 G.S. Cagliero 8 Igor Volley Trecate 3

