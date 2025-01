Sci Alpino – Alessandro Barucco e Alice Pompei a segno nel secondo slalom FIS-NJR di Limone

Lunedì 13 gennaio secondo atto sulla pista Giorgio Armand di Limone per gli Slalom FIS-NJR organizzati dallo Ski College Limone e validi per il Trofeo Assicurazioni Generali. In campo maschile doppietta del limonese Alessandro Barucco dello Sci Club Val Vermenagna che aveva già vinto 24 ore prima ed ha chiuso con il tempo totale di 1’,32”,85/100, approfittando anche dell’uscita di Simone Moschini che era al comando per 1/100 dopo la prima manche.

Secondo a 59/100 il valsesiano Elia Guidetti dello Sci Club Varallo, terzo a 73/100 il milanese Matteo Giacomo Togno del Claviere. A seguire tra i primi 10 il valsesiano Lorenzo Pozzi dello Sci Club Mera, quarto assoluto e primo degli Aspiranti, il sestrierino Tommaso Anfossi del Sansicario Cesana, il chivassese Andrea Conte dello Sci Club Sauze d’Oulx, sesto assoluto e secondo degli Aspiranti, il monregalese Federico Massimilla dello Sci Club Lurisia, settimo assoluto e terzo degli Aspiranti, il milanese Edoardo Sisto Besozzi dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc ottavo assoluto e quarto degli Aspiranti, il valsesiano Leonardo Peraldi dello Sci Club Varallo e l’imperiese Jacopo Acquarone dello Ski College

Limone, decimo assoluto e quinto degli Aspiranti.

Alice Pompei, abruzzese dello Sci Club Livata, ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,35”,38/100, con 30/100 di vantaggio sulla sestrierina Marta D’Angelo dello Sci Club Sestriere e con 1”,27/100 sulla novarese Mariacarlotta Bertolio dello Sci Club Varallo. Quarto posto per Giada Re dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc, quinto assoluto e primo tra le Aspiranti per la legnanese Clara Beatrice Parma del Courmayeur Mont Blanc, sesto per l’almesina Martina Nicotera dello Sci Club Sestriere, settimo assoluto e secondo tra le Aspiranti per la torinese Francesca Banchi dello Sci Club Sestriere, ottavo assoluto e terzo tra le Aspiranti per la mathiese Asia Goglio dello Sci Club Sansicario Cesana, nono per la canavesana Alice Anese dell’Equipe Pragelato, decimo per la britannica Emilie Jennings dello Ski Club Apex.

La bardonecchiese Alice Pomi dell’Equipe Pragelato prosegue la sua esperienza agonistica negli Stati Uniti e lunedì 13 gennaio si è imposta in un Gigante FIS Universitari disputato ad Okemo Mountain Resort, nello Stato del Vermont. Alice ha chiuso le due manche nel tempo totale di 2’,31”,54/100, precedendo per 80/100 la spagnola Lola Ribe Mozun, portacolori della Federacion Aragonesa Deportes de Invierno e per 1”,21/100 la statunitense Emma Van Heyst dell’Okemo Mountain School.

Le classifiche del secondo Slalom FIS-NJR disputato a Limone Piemonte

La classifica del Gigante FIS Universitari disputato ad Okemo Mountain

Resort

