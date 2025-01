“Infrastrutture e logistica, opere e progettualità per il territorio”

Venerdì 10 gennaio, presso il Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo, le Istituzioni rappresentative del territorio, la Provincia e lo stesso Ente camerale, con la Fondazione CRC, riunite come Cabina di Regia, hanno organizzato un incontro su temi strategici quali le infrastrutture e la logistica. Il Convegno, moderato dal direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili, è stato occasione per presentare – a un anno di distanza dal precedente – l’operato dell’Associazione TRA.I.L. Cuneo, costituita all’interno della stessa Cabina di regia insieme a Finpiemonte Partecipazioni.

L’incontro ha visto un’ampia e qualificata partecipazione da parte dei rappresentanti delle amministrazioni locali e del sistema camerale piemontese e ligure ed è stato occasione per fare il punto insieme agli esponenti della Consulta delle Associazioni datoriali, ai Sindaci e ad una ampia platea di imprenditori, sulle prospettive future delle infrastrutture e della logistica nel nostro territorio inserito nel più ampio contesto del nord ovest, con uno sguardo aperto alla Liguria e alla vicina Francia, partendo dalle note criticità attuali.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali dell’Assessore alla mobilità del Comune di Cuneo Luca Pellegrino. Poi, in rapida successione, sono intervenuti il padrone di casa, Luca Crosetto, Presidente della Camera di commercio di Cuneo, seguito da Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo e da Mauro Gola, Presidente della Fondazione CRC, rappresentanti dei tre Enti che guidano la Cabina di Regia.

“La cosa che ho apprezzato maggiormente dell’incontro odierno è stata la concretezza degli interventi e la consapevolezza che un certo modo di operare e di collaborare dal punto di vista istituzionale sta iniziando a dare i primi, faticosi frutti – afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto – Le istituzioni e i soggetti che hanno a cuore lo sviluppo del territorio devono collaborare per arrivare alla creazione di un sistema di trasporti e di logistica efficiente, sostenibile e al servizio della comunità, ragionando in termini di complementarietà dei percorsi, seguendo le vocazioni produttive dei territori e le traiettorie dei traffici, consapevoli che oggi abbiamo tante opere in progettazione, altre in corso, altre ancora in fase di completamento ed è necessario attivare quel cambio di passo che richiedono i cittadini e le imprese. ”

“Il Convegno di oggi è stato un momento fondamentale di confronto e la sua collocazione all’inizio dell’anno ci consentirà di programmare al meglio il lavoro e individuare le linee di impegno per il 2025 – afferma il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo – Come Amministrazione Provinciale, oltre a ringraziare i componenti della Cabina di Regia, declineremo il nostro impegno lavorando sui 3200 km della nostra rete viabile, indispensabile collegamento a qualsiasi grande infrastruttura.”

“Le infrastrutture rappresentano un bene comune per il territorio provinciale e per l’intero sistema Paese. Recenti studi dimostrano che la disponibilità di infrastrutture efficienti genera ricadute importanti non solo in termini di produzione di reddito e di economia locale, ma anche di qualità della vita e di equa distribuzione delle risorse – afferma il Presidente della Fondazione CRC Mauro Gola – Anche come Fondazione, per la rilevanza del tema, abbiamo da poco realizzato una ricerca, pubblicata nell’ultimo nostro Quaderno, che indaga proprio il tema della mobilità sostenibile in provincia. Il convegno di oggi rappresenta un momento importante di approfondimento, parte dell’ampio percorso intrapreso grazie alla Cabina di regia istituzionale promossa da Provincia di Cuneo, Camera di Commercio e Fondazione CRC insieme agli atenei e ai principali Comuni del territorio provinciale.”

La fase più prettamente tecnica dell’incontro è stata preceduta dagli interventi del Senatore Giorgio Maria Bergesio, dell’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi e dell’Assessore alla Logistica e Infrastrutture Strategiche della Regione Piemonte Enrico Bussalino.

“La logistica e le infrastrutture strategiche sono elementi fondamentali per lo sviluppo economico del Piemonte. L’istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) rappresenta una straordinaria opportunità per attrarre investimenti e promuovere la collaborazione tra pubblico e privato – sostiene l’Assessore alla Logistica e Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte Enrico Bussalino – Grazie agli sforzi regionali e al sostegno del Governo, abbiamo a disposizione 5 mila ettari per lo sviluppo di queste aree, con un residuo di 1500 ettari ancora utilizzabili. E’ essenziale garantire infrastrutture moderne e collegamenti strategici, come quelli con la Francia, l’Asti-Cuneo e il Terzo Valico, per sostenere il commercio e il progresso economico.”

“Il sistema imprenditoriale della provincia di Cuneo, nel corso di questi anni, ha saputo crescere ed affermarsi nonostante le infrastrutture ma l’auspicio è che, invece, possa continuare a farlo grazie alle infrastrutture – afferma l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi – Oggi sono emersi segnali di speranza in tal senso e il previsto potenziamento del trasporto merci sulla linea ferroviaria Torino- Savona, ad esempio, può concorrere in modo decisivo alla definitiva consacrazione del Cuneese come retroporto naturale di Savona.”

Al termine di questa fase introduttiva i lavori sono entrati nel vivo con l’intervento di Francesco Zambon, Presidente di TRA.I.L. Cuneo, nuova Associazione nata poco più di un anno fa che svolge una funzione di rappresentanza del quadrante in ambito provinciale e sovraprovinciale, di monitoraggio, promozione e sviluppo delle priorità strategiche territoriali e di approfondimento su particolari tematiche di interesse strategico settoriale per il quadrante.

Dalla logistica si è passati alla “cura del ferro” di cui ha tanto bisogno il nostro territorio. Michele Rabino e Domenico Tersigni della Direzione Strategie, Sostenibilità e Pianificazione Sviluppo Infrastrutture di Polo Rete Ferroviaria Italiana hanno dettagliato gli interventi di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria Torino Savona che porterà alla riduzione dei tempi di percorrenza merci per i traffici da/per il cuneese, promuoverà la riduzione dello shift modale merci da gomma e ferro, migliorerà il collegamento ferroviario con il sistema portuale di Vado Ligure e Savona e concorrerà a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

La logistica è tornata protagonista con l’intervento di Paolo Canavese – Direttore Ufficio Territoriale di Savona – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che ha illustrato presente e futuro del Porto di Savona evidenziando le connessioni delle attività portuali col sistema ferroviario e gli obiettivi da perseguire per valorizzare nel migliore dei modi il porto savonese.

Roberta Delpiano – Project manager Uniontrasporti Scarl ha analizzato lo stato di salute dei valichi alpini evidenziandone le criticità e la necessità di una valutazione della loro resilienza con un intervento che ha restituito lo stato dell’arte dei valichi alpini, la loro importanza strategica, i punti di forza e debolezza.

L’intervento dell’Onorevole Monica Ciaburro ha preceduto la chiusura dei lavori affidata al Direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili, che ha evidenziato come per il nostro territorio sia necessario agire prima possibile sul fronte infrastrutturale e della logistica perché il “non fare” implica nel medio-lungo periodo l’aumento dei costi della logistica, la perdita di competitività, una diminuzione dell’attrattività del territorio dal punto di vista imprenditoriale, il rischio di cadere in un isolamento economico e culturale e ha sottolineato il ruolo delle Camere di commercio, enti terzi “super partes” che operano come collettori di interessi e istanze a vantaggio dell’intera economia e delle comunità dei territori.