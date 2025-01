Volley C/F – Libellula-Villanova, un derby per ricominciare! Sfide contro le prime per Marene e Vicoforte

Prima giornata del nuovo anno per la serie C femminile di pallavolo e subito un derby si conquista la “prima pagina”: si trovano infatti di fronte Libellula Volley e Villanova Volley Bam in uno scontro sulla carta chiuso a favore delle ospiti. Le villanovesi hanno infatti dimostrato finora di poter essere a giocare contro chiunque, ma allo stesso tempo sono reduci da un brutto passo falso nell’ultima gara del 2024. Le braidesi (orfane di coach Pretto, che ha recentemente rescisso il suo contratto) hanno continuato a lavorare con intensità per tutte le vacanze, spostandosi anche per un torneo in Liguria, e giocheranno con l’urgenza di trovare punti e magari la prima vittoria stagionale.

Chi aveva chiuso il 2024 con una nota alta è la Vbc Officine Savigliano, la quale inaugura il 2025 ospitando il Val Sangone Volley. Sempre in cerca di una risalita in classifica dopo un avvio a corrente alternata, le ragazze di coach Porello accolgono la terzultima forza del campionato: le squadre dalla quarta alla sesta piazza sono quasi a tiro e conquistare tre punti in questa sfida tutto sommato abbordabile sarebbe un buon viatico per aprire la caccia a quelle posizioni.

Proprio contro Savigliano in un derby sfortunato ha scritto l’ultima pagina dell’anno vecchio il Vicoforte Volley Ceva Editel Bam. Le ragazze allenate da coach Pagliuca riprendono il loro cammino su un sentiero piuttosto accidentato, quello che porta alla casa dello Sporting Torino terzo. Non sarà un’uscita facile per le vicesi, a loro volta di scena in Liguria nella loro ” configurazione” Under 18 nelle vacanze, contro un sestetto che punta senza mezzi termini alla promozione.

L’ultimo ricordo della Cemental Marene è di felicità con i tre punti conquistati su Almese nel turno dello scorso 21 dicembre. Le gialloblu dovranno però vedersela in questa giornata con un piatto sulla carta piuttosto indigesto, cucinato dalla A.F. Volley seconda forza della classe: non sarà una prova facile per le ragazze di coach Rossi, che però sono sembrate in palla recentemente e cercheranno di mantenere o migliorare il loro stato di forma.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 12 (11/1)

Club76 Playasti – Unionvolley Pinerolo

Turin Tech Chisola Volley – In Volley San Giorgio

Libellula Volley – Villanova Volley Bam

A.F. Volley – Cemental Marene

Isil Volley Almese Massi – Mollificio Rmi Val Chisone

Vbc Officine Savigliano – Val Sangone Volley

Sporting Torino – Vicoforte Volley Ceva Editel Bam

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA