Volley B1/F e B2/F – Ritorno in campo di fuoco per Libellula con Legnano, Alba riparte da Moncalieri

Suona la campanella ed è ora di ritornare in campo anche per la Serie B femminile di pallavolo e per le sue protagoniste cuneesi, Libellula Banca CRS e L’Alba Volley. Una in casa ed una in trasferta, le due compagini della “Granda” disputeranno la prima gara ufficiale del 2025 contro avversarie di spessore ed abituate a palcoscenici molto importanti.

Partendo dalla serie B1, la Libellula Banca CRS riparte nella sua avventura accogliendo una G.S. Fo.Co.L Volley Legnano in grandissima crescita. Basti pensare che dopo sei giornate le lombarde erano terzultime con quattro punti, mentre nelle ultime cinque i punti sono diventati 18 e la posizione in graduatoria è diventata la sesta. Nel roster ci sono diverse protagoniste della scorsa stagione, in cui Legnano aveva ottenuto la promozione in A2 prima di cedere i diritti.

Sarà dunque un incrocio complicato per le braidesi, solide a metà classifica ma già distanti dalle posizioni più importanti. Le ragazze di coach Barisciani arrivano inoltre dal passo falso di Volpiano nell’ultimo turno del 2024: una vittoria di prestigio garantirebbe prima di tutto il controsorpasso, ma darebbe anche una scintilla ad un ambiente che rischia di vedere la sua stagione colorarsi (o meglio, di ingrigirsi) di anonimato molto presto.

Passando alla serie B2, il percorso de L’Alba Volley riparte dalla casa della Ascot Moncalieri Toplay, terza forza in campo di questo campionato. Le torinesi stanno lottando per mantenere le posizioni di vertice e possono vantare al loro interno alcune giocatrici di gran qualità, che nello scorso anno hanno preso parte ad uno sfortunato campionato di B1 culminato con la retrocessione.

Le albesi dovranno dunque superarsi già alla prima uscita del 2025: il successo nell’ultimo turno del 2024 sul CUS Pavia può aver dato la giusta spinta al lavoro del neo tecnico Marco Relato, ma indubbiamente l’avversaria che le langarole si troveranno di fronte e di un livello superiore rispetto alle pavesi, e di conseguenza anche la qualità da mettere in campo dovrà aumentare di pari passo.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 12 (11/1)

Savis Vol-Ley Academy – Rothoblaas Volano

Capo D’Orso Palau – Volley Academy V&V

Libellula Banca CRS – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Sim Immobiliare Novara – Volley Parella Torino

Trentino Energie Arg. – Club Italia

GSO Villa Cortese – Clericiauto Cabiate

Mts Tecnicaer Santena – Pall. Don Colleoni

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 31 Rothoblaas Volano 27 Mts Tecnicaer Santena 26 Savis Vol-Ley Academy 25 Capo D’Orso Palau 23 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 18 Libellula Banca CRS 16 Sim Immobiliare Novara 16 Volley Parella Torino 12 Club Italia 11 Clericiauto Cabiate 10 Trentino Energie Arg. 9 Pall. Don Colleoni 7 Volley Academy V&V 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 12 (11/1)

Viscontini Tea Consulting – Club 76 Fenera Chieri

G.S. Cagliero – CUS Pavia

Ascot Moncalieri Toplay – L’Alba Volley

Lilliput Pallavolo – Igor Volley Trecate

Acrobatica Group Alessandria – Pallavolo Florens

MTV Guffanti Group – Universo In Volley Pavia

CUS Torino – Bonprix Teamvolley

