Rappresentativa Under 19 LND: il 14 gennaio stage Area Nord, convocato Boena (Giovanile Centallo)

Comincia ufficialmente l’avventura della nuovissima Rappresentativa Under 19 LND, selezione che raccoglie l’eredità dell’Under 18 e che da questa stagione concentrerà i suoi sforzi alla ricerca dei migliori talenti dei campionati regionali di Eccellenza.

La prima uscita della formazione affidata a Mauro Mazza sarà al Centro Sportivo Veronello (Via Veronello 2, Calmasino, VR) dove martedì prossimo si ritroveranno quarantaquattro calciatori classe 2006 e 2007 appartenenti alle società dei Comitati Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte VdA, Trento e Veneto. Il gruppo si metterà a disposizione di mister e staff per la consueta parte fisica di riscaldamento per poi disputare un’amichevole a ranghi contrapposti alle ore 14 (ingresso libero per il pubblico).

LISTA CONVOCATI

*classe 2007

Portieri: Giuseppe Autoriello (Borgosesia), Filippo Bertocco (Liventina Opitergina), Luca Mersini (Accademia Borgomanero), Filippo Negri (Mariano)

Difensori: Andrea Bisicchia (Fucina Di Muggio), Luca Bragagnolo (Giorgione), Jacopo Capurro* (Football Genova C.), Fabio Castagna (Luese Cristo), Damiano Cattelan (Liventina Opitergina), Simone Ferdinando (Cavasin Montello), Diego Chelotti (Ivrea), Alessandro Degano (Rive D’Arcano Flaibano), Jacopo Antonio De Rosa (Mariano), Attilio Donarini* (Athletic Club Albaro), Luca Evaristi (Vis Novafeltria), Lorenzo Facchinetti (Valcalepio), Giulio Maffi (Sport Casazza), Pietro Mezzadri Majani (Granamica), Emilio Monzani (Ponte S. Pietro), Edoardo Prudente* (Ceriale), Giovanni Pungelli* (Sampierana), Federico Sciaccaluga (Bogliasco), Filippo Ziliani (Cazzagobornato)

Centrocampisti: Andre Bieller* (V.D.A. Charvensod), Matteo Carnemolla (Bogliasco), Marco Fanotto* (Pinerolo), Andrea De Cassan (Cavarzan Belluno), Giacomo Giuliani (Ispra), Lorenzo Insolito (Pietra Ligure), Hamza Kabori (Luciano Manara), Francesco Pacciani* (Albaro), Filippo Renner* (Rhodense), Andrea Salomon (Lascaris), Noah Schweitzer (Partschins Raiffeisen), Nicolo’ Turone (Arenzano)

Attaccanti: Kiswendsida Boena (Giovanile Centallo), Matteo Buzzetti* (Lentatese), Brando Cauteruccio (San Francesco Loano), Pietro Chirone (Campomorone Sant’Olcese), Matteo Congia (Bsv Garda), Gianluca Greco* (Voltrese Vultur), Tommaso Morotti (Vis Nova Giussano), Francesco Pollarolo* (Football Genova C.), Lorenzo Turri (Sacco S. Giorgio)

STAFF – Consulente presidenza: Ettore Pellizzari; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore organizzativo: Alberto Branchesi; Segretario: Barbara Coscarella; Allenatore: Mauro Mazza; Vice Allenatore: Stefano Sgherri; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Allenatore dei portieri: Cristiano Menci; Medico: Gianmarco Rea; Fisioterapista: Alessio Tettamanzi; Match analyst: Christian Bonfante; Magazziniere: Walter Ciolli; Osservatori: Massimo Storgato, Alessandro Maria Ciampoli; Referenti Tecnici Regionali: Rosario Amendola (CR Piemonte VdA), Claudio Rastelli (CPA Trento), Corrado Orcino (CR Liguria), Stefano Trevisanello (CR Veneto), Gabriele Turci (CR Emilia-Romagna)