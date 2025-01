Basket: le ultimissime novità dai B.C. Gators

Con l’arrivo del nuovo anno abbiamo intervistato Antonio Barra, Andrea Nicola, Maurizio Ghigo, Mario e Paolo Bertaina, che in questo anno han scelto di intraprendere una nuova avventura fuori da Savigliano: scopriamo le loro impressioni sul 2024 appena concluso e sul 2025 iniziato da poco!

Che bilancio fai del tuo 2024 sportivo?

Antonio Barra: “Ho iniziato il 2024 nella squadra di GGS disputando partite normali senza eccellere molto, ma per fortuna sono migliorato tanto riuscendo a sbloccarmi in alcuni tornei con la squadra di Grantorino Basketball Draft. E da settembre, qui a Trento, le cose vanno molto bene. Quindi mi sento di dire che il mio 2024 sia stato un anno ricco di soddisfazioni dato che ho avuto la possibilità di allenarmi con molte squadre, sono migliorato molto e mi sono tolto anche qualche piccola soddisfazione”.

Andrea Nicola: “Questo 2024 nell’ambito sportivo è stato pieno di alti e bassi, già se vado a vedere dall’inizio, quando giocavo con i Gators, erano arrivati i primi momenti bui nella squadra, con il cambio dell’allenatore e tutto il susseguirsi del campionato; nota felice però era stata la salvezza dalla retrocessione, ma la notizia più bella era stata la chiamata da Cuneo per andare a giocare in serie C. Ho voluto prendere l’occasione al volo senza troppi pensieri.”

Maurizio Ghigo: “Penso che il 2024 sia stato un anno molto importante, perché è stato un anno di crescita e consapevolezza”.

Mario Bertaina: “Il 2024 è stato un anno molto positivo per me, soprattutto in questi ultimi mesi. Ho avuto l’opportunità di allenarmi ogni giorno con giocatori di Serie B nazionale qui a Casale Monferrato e confrontarmi con un livello cestistico alto e di conseguenza imparare molto da loro”.

Paolo Bertaina: “Il mio 2024 sportivo è stato un anno sicuramente positivo. Ho avuto la possibilità di fare esperienze importanti che mi hanno fatto crescere, ho avuto la possibilità di girare l’Italia e l’Europa per partecipare a tornei, in più sento di essere migliorato molto sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, dal punto di vista fisico”.

Come sta andando la tua avventura in questa stagione?

Barra: “Questa stagione è iniziata alla grande, una squadra nuova con nuovi compagni con cui subito ho legato. Con gli allenatori mi sono trovato bene da subito, per questo sono partito subito molto forte migliorando molto anche nelle prime settimane. Poi, ovviamente, ho trovato le prime difficoltà e quindi possiamo dire che è anche stato difficile per un po’ reggere tutto quanto: allenamenti, scuola e stare lontano dalla famiglia. Poi ho capito come comportarmi e quindi diciamo che da lì tutto è stato in discesa e ora sento aver capito cosa fare per continuare a crescere in tutti gli aspetti del gioco”.

Nicola: “⁠La mia avventura qua a Cuneo non posso dire che sta andando benissimo, il campionato è tosto, molto complicato, ma questo non mi fa dire che mi ha portato grandi cambiamenti come giocatore. Stiamo attraversando un momento difficile ma con la seconda parte della stagione sono sicuro che riusciremo a rifarci”

Ghigo: “Questa stagione non è iniziata benissimo, ma con il tempo e il lavoro sta piano piano cambiando dando molte soddisfazioni”.

Bertaina: “La stagione sta andando molto bene, a livello giovanile e di prima squadra, e spero possa continuare in questo modo.”

Bertaina: “Questa stagione sta andando molto bene e mi ritengo soddisfatto del mio rendimento e di quello della squadra. Con la Under 17 al momento siamo primi nel girone ed imbattuti, nei prossimi giorni saremo impegnati a Bologna perché parteciperemo al trofeo Bruna Malaguti. Ho anche la fortuna di essere aggregato al gruppo della Under 19/Serie B interregionale in cui sicuramente ho la possibilità di imparare da giocatori più esperti di me”.

Che cosa ti aspetti dal 2025 e quali sono i tuoi obiettivi per il prossimo anno?

Barra: “Dal mio 2025 mi aspetto di continuare così e crescere e migliorare sempre, sicuramente alcuni dei miei obiettivi dove punto a migliorare di più sono l’aspetto fisico, dove devo assolutamente crescere per reggere il livello che si alza sempre e anche per essere pronto per la prossima stagione in Under 19. Un altro aspetto è quello delle letture, devo aumentare la velocità di lettura durante il gioco perché sta diventando sempre più difficile attaccare l’uno contro uno e leggere la situazione giusta. Mentre di squadra possiamo dire che puntiamo alle finali nazionali e, perché no, anche a vincerle. Siamo una squadra molto forte e molto preparata che può fare grandi cose.”

Nicola: “⁠Come detto, credo che riusciremo a riprenderci come squadra e a proseguire questo campionato nel migliore dei modi: per quanto mi riguarda, invece, non mi sono ancora fatto delle idee sul futuro, l’unica cosa che voglio che avvenga è quella di riuscire a concretizzare maggiormente nelle gare disputate e riuscire a far veder bene il mio potenziale”.

Ghigo: “Il 2025 spero che sia un anno importante di conferma per quello che sto facendo e che voglio arrivare a fare in futuro: sicuramente il mio obiettivo è fare bene a Cassino per poter puntare a qualche squadra più importante l’anno prossimo, ma finire bene la stagione è la priorità”.

Bertaina: “Il mio obiettivo, per quest’anno che viene, è riuscire a ritagliarmi un ruolo ancora maggiore con i “grandi” e mettere in pratica ciò che imparo con la giovanile al meglio. Un saluto a tutti e auguri!”

Bertaina: “Dal 2025 mi aspetto di togliermi più soddisfazioni possibili con la Under 17 e di fare più esperienza possibile in Under 19. Per quanto riguarda i miei obiettivi credo che l’unica cosa importante alla mia età sia di allenarsi tanto e migliorare con costanza su ogni aspetto del gioco; perciò, quest’anno ho come obiettivo di essere un giocatore migliore dell’anno scorso.”

UNDER 13 GOLD: 29° EDIZIONE TORNEO “LA BEFANA FA CANESTRO”

GATORS SAVIGLIANO: Antolini Daniel, Antolini Nicolo’, Cocco, Ferrua, Gallo, Iannuzzi, Lingua, Milanesio, Pali, Racca Nicolo’, Racca Pietro, Toselli, Trizza. . All.: Toselli – Tesio – Zecca.

Risultati:

GIRONE B

Gators – Cus Torino 104-9

Gators – Grugliasco 63-45

Gators – Reyer Venezia 37-77

Quarti di finale

Gators – EA7 Milano 22-113

Gators – Marostica 47-40

Finale 5°/6° posto

Gators – Verona Victoria 73-47

Ben 16 squadre si sono contese, da venerdì 3 Gennaio a lunedì 6, alla 29° Edizione del prestigioso TORNEO LA BEFANA FA CANESTRO, organizzato dalla pallacanestro Nole&Cirie’. Torneo di altissimo livello, con squadre tra le più forti d’Italia come Olimpia Milano (vincitrice del torneo), Virtus Bologna e altre molto blasonate tra cui Reyer Venezia e PG Cantù. Inoltre hanno partecipato anche squadre da altre zone di Italia e altre da tutto il Piemonte.

Collocati nel girone B, i Gators hanno la meglio su Cus Torino e Grugliasco, purtroppo si arrendono alla Reyer Venezia dopo una partita molto nervosa e si classificano al secondo posto. Risultato che vede gli Alligatori giocare con la favorita EA7 Milano. Nei primi minuti di gioco i Gators sono molto determinati a tal punto da far pensare di potere reggere il confronto, ma poi Milano alza decisamente l’intensità difensiva e la corsa in contropiede. Gli Alligatori alzano bandiera bianca dal secondo quarto, con un avversario decisamente di un altro livello, ma è stato utilissimo e importante confrontarsi con una squadra del genere e tutti i Gators sono entrati sul parquet avendo la possibilità di confrontarsi con una squadra molto blasonata.

Nella partita seguente i Gators affrontano la squadra Veneta di Marostica, con una partita molto equilibrata. Nei minuti finali gli Alligatori non lasciano scampo ai ragazzi Veneti, conquistando la finale per il quinto posto, dopo una decisa rimonta.

Nella finale per il 5° posto i Gators entrano in campo con molta energia e concentrazioni in più rispetto ai ragazzi di Verona, terminando il Torneo con una prestazione collettiva molto convincente, aggiudicandosi il match.

E’ stato un torneo che ci ha insegnato molto, commenta soddisfatto coach Toselli. Abbiamo potuto confrontarci con squadre di altissimo valore, abbiamo stretto amicizie, visto nuovi modi di giocare e anche le sconfitte, a cui non siamo abituati, ci hanno permesso di valutare a che punto siamo e dove dobbiamo migliorare. Ringrazio di cuore il presidente Biagio Morelli e Coach Rubino per l’invito e per l’ottima cabina di regia.

Dopo la finalissima tra Reyer Venezia e EA7 Milano, bellissima premiazione da parte delle autorità di Nole e Cirie’, magliette per tutti e trofeo anche per i Gators per aver conquistato un incredibile quinto posto.

Si ringrazia la Pallacanestro Nole Ciriè per l’invito al torneo, per l’impeccabile organizzazione e per aver saputo coinvolgere le squadre in super torneo. Un grazie particolare anche alle nostre famiglie che sono state disponibili e molto collaborative al trasporto dei ragazzi e al coinvolgimento per il tifo in tribuna, in quattro giorni molto impegnativi, che ci ha visto partire al mattino presto e tornare a casa la sera tardi!!!

ABELLO: “A NOVARELLO TANTO ENTUSIASMO E VOGLIA DI MIGLIORARE”

Tommaso Abello ha partecipato al Progetto Academy riservato a 40 atleti Italiani dell’annata 2010. Dal 27 a 30 dicembre si sono svolti gli allenamenti presso il centro sportivo di Novarello sotto la guida di Coach Nocera e lo staff della Nazionale Italiana U15. Ecco le sue impressioni:

Cosa provi ad essere stato selezionato per il Progetto Academy?

“Mi sento orgoglioso di essere stato selezionato tra i migliori quaranta prospetti d’Italia”

Come valuti la tua esperienza a Novarello?

“E’ stata un’esperienza positiva, molto impegnativa e difficile sia dal punto di vista fisico che mentale”

Quali aspetti hai potuto approfondire e cosa ti porti dietro da questi giorni con la nazionale?

“Gli aspetti su cui ho maggiormente lavorato sono stati il tiro, il palleggio e le penetrazioni a canestro. Questi giorni a Novarello mi hanno lasciato tanto entusiasmo e voglia di migliorare su tutti gli aspetti del gioco”

CASASOLE: “BELLO E GRATIFICANTE ESSERE CHIAMATA IN NAZIONALE”

Eleonora Casasole ha partecipato al Raduno della Nazionale Under 16 Femminile che si è svolto dal 27 al 30 dicembre a Roma, centro di Preparazione olimpica. Quattro giorni intensi di allenamenti sotto la guida di Coach Lucchesi e dello staff della Nazionale. Ecco le sue impressioni:

Cosa hai provato ad essere chiamata in nazionale?

“Nonostante sia già stata convocata altre volte, penso che essere chiamata a giocare in nazionale sia sempre bello e gratificante essendo una cosa che non può capitare a chiunque”.

Come si sono svolte le giornate di raduno e quali aspetti ti sono piaciuti di più?

“Durante il raduno ci allenavamo due volte al giorno, la mattina e la sera per circa tre/quattro ore e durante l’allenamento facevamo una parte di preparazione fisica e una parte di allenamento pratica e poi giocavamo”.

Come valuti questa esperienza e cosa ti aspetti in futuro?

“Penso che il ritiro sia andato bene, in realtà non so cosa potrebbe succedere in futuro, ma com’è ovvio che sia spero di essere richiamata e poter rifare questa esperienza”.

ROSSO: “ORGOGLIOSO DI RAPPRESENTARE I GATORS AL TORNEO FABBRI”

Cosa hai provato quando sei stato selezionato tra i migliori 12 atleti della tua annata?

“Quando sono stato selezionato ero molto contento, visto che non pensavo di esserlo ma soprattutto orgoglioso di poter rappresentare i Gators e la provincia di Cuneo in un torneo importante come il Fabbri”

Come valuti questa esperienza al Torneo Fabbri a Rimini?

“Questa è stata una bellissima esperienza, anche se non abbiamo ottenuto il risultato voluto ci siamo confrontati con altre regioni molto forti e con intensità decisamente più alta delle squadre del nostro campionato.

È stata un’ottima opportunità per confrontarsi con i migliori giocatori delle altre regioni e per conoscere altre persone come i miei compagni di squadra del torneo”

Cosa ti aspetti dal futuro e quali sono i tuoi obiettivi con i Gators?

“In futuro voglio continuare a lavorare sempre di più sui miei punti deboli per rafforzarmi e diventare un giocatore migliore. I miei obiettivi con i Gators di quest’anno sono di arrivare alle Final Four come l’anno scorso e provare a vincere il campionato.

Negli anni a venire spero di migliorare io singolarmente e lo spero anche per la squadra per puntare a livelli ancora più alti”.

UNDER 19: VM SERVICE GATORS – REALE MUTUA BASKET TORINO 75-78

Parziali: 18-14, 13-21, 23-30, 15-4, 6-9.

VM Service Gators: Alessio 26, Ghigo 16, Pepe 10, Iacuzzi 8, Botta 5, Avalle 4, Mori 4, Baretta 2, Crosetto F, Inaudi, Lungieki. All. Colonna

Reale Mutua Basket Torino: Rasello 18, Ferrara 14, Penealbo 13, Boscolo 7, Di dedda 7, Alin 6, Fogliotti 4, Sanvicenti 3, Bruni 2, Masanotti 2, Rembcin 2, Macchi. All. Zagni

Lunedì 6 gennaio i nostri ragazzi dell’Under 19 hanno affrontato i Torinesi di Reale Mutua, in un match combattuto fino all’ultimo secondo della partita.

I Gators iniziano la partita con grande energia, prendendo subito il controllo del ritmo sia in attacco che in difesa. La coppia Morì e Inaudi si rivela fondamentale nel costruire una difesa aggressiva e disciplinata, che mette in crisi gli avversari. In attacco, Alessio e Ghigo prendono il comando con conclusioni efficaci e giocate di qualità, supportati dall’entusiasmo e dall’impatto dei giovani. Botta, Iacuzzi, Crosetto e Lungieki danno un contributo significativo su entrambi i lati del campo, dimostrando di essere pronti a sfidare avversari più esperti senza timore. Il primo quarto si chiude con i Gators in vantaggio e in pieno controllo del match.

Il secondo periodo si apre con una nota negativa per i padroni di casa. L’intensità che aveva caratterizzato l’inizio della gara svanisce, e un ulteriore colpo arriva con l’infortunio di Inaudi, costretto a lasciare il campo. La sua uscita pesa sul morale della squadra, e l’entusiasmo dei Gators cala drasticamente. I ragazzi di Torino, guidati dall’esperienza e dalla concretezza, sfruttano il momento di difficoltà, imponendosi con un parziale di 13-21 che li porta in vantaggio all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, i Gators ritrovano poco a poco il loro spirito combattivo. Pepe, segna 6 punti in meno di un minuto, riaccendendo le speranze della squadra. Baretta diventa un baluardo in difesa, ostacolando ogni tentativo avversario, mentre Avalle domina sotto i tabelloni, raccogliendo rimbalzi cruciali che alimentano l’attacco dei Gators. Il divario si riduce progressivamente, e i padroni di casa si rimettono in partita.

Nell’ultimo periodo, i Gators ritrovano l’entusiasmo del primo quarto, mettendo in campo tutta la loro energia. La difesa torna a essere impenetrabile, concedendo solo 4 punti agli avversari, mentre l’attacco gioca con coraggio e determinazione. A pochi secondi dalla fine, Pepe subisce un fallo antisportivo che regala ai Gators una grande opportunità: purtroppo, però, i liberi non vanno a segno, e l’ultima azione non porta il canestro decisivo. La partita si trascina così all’overtime.

Nell’overtime, i Gators partono forte, portandosi sul +4 grazie a giocate precise e a un’intensità ritrovata. Tuttavia, qualche errore difensivo e una mancanza di lucidità nei momenti chiave permettono agli avversari di tornare in partita. Torino completa il sorpasso nei secondi finali, e i Gators, nonostante gli sforzi, non riescono a ribaltare il risultato, uscendo sconfitti di soli 3 punti.

UNDER 17 REGIONALE: MONDOVI’ – GGS 59-64

Parziali: 19-13 , 13-21, 15-12, 12-18

Mondovì: Canova 21, Sila 9, Mulassano 8 , Bertone 6, Mauro 4, Sedda 4, Gallo 3, Avico 2, Basso 2, Bertino,Baliz. All Costantino.

GGS: Abello 21 , Alladio 13, Operto 12, Cissoko 10, Giraudo 3, Panero 2, Mellano 2, Tallone 1, Peano, Dutto, Fantini, Rocca. All Capelli Tesio.

Venerdì 3 gennaio si è giocata la prima partita del 2025 per il Girone C dell’Under 17 Regionale.

La capolista Mondovì ospita i GGS. I GGS hanno conquistato una vittoria fondamentale in trasferta contro il Mondovì, con il punteggio finale di 64-59. Un match avvincente che ha visto alternarsi momenti di dominio da una parte e dall’altra, con i GGS che ha avuto la meglio nell’ultimo quarto, riuscendo a ribaltare una situazione che sembrava a favore dei padroni di casa.

Il primo parziale ha visto un avvio deciso da parte del Mondovì, che ha sfruttato il fattore campo e ha chiuso la frazione sul punteggio di 19-13, mostrando una difesa solida e una buona capacità di attacco. Tuttavia, i GGS non si è fatta intimorire e ha risposto colpo su colpo nel secondo quarto, con un parziale di 13-21 che ha ribaltato l’inerzia della partita. Il gioco di squadra e la precisione al tiro hanno permesso agli ospiti di prendersi un piccolo vantaggio, andando all’intervallo con un punteggio di 32-34.

Nel terzo quarto, il Mondovì ha cercato di tornare in partita con un buon inizio, riuscendo a rispondere e a limitare i danni, riportandosi avanti per 47-46. Nonostante un piccolo calo nel gioco offensivo, i ragazzi GGS hanno mostrato carattere, rispondendo con le giuste soluzioni. Il quarto finale è stato decisivo: la GGS ha dominato la frazione, imponendo un parziale di 12-18, chiudendo così il match con il punteggio finale di 64-59.

Questa vittoria per la GGS è il frutto di una grande determinazione e di una performance difensiva solida, soprattutto negli ultimi minuti di gioco, che ha permesso di limitare le azioni offensive del Mondovì. La squadra ha messo in campo una gestione ottimale dei possessi e una grande lucidità nei momenti decisivi, riuscendo a mantenere il controllo della partita nei momenti cruciali.

Per il Mondovì, nonostante l’impegno e la buona prestazione complessiva, il risultato finale è stato amaro, ma resta la consapevolezza che la squadra ha lottato fino alla fine. La sconfitta, seppur dolorosa, servirà come lezione per crescere e migliorare in vista delle prossime sfide.

Una vittoria che permette alla GGS di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo viva la speranza di accedere ai playoff, mentre Mondovì dovrà lavorare per correggere alcune disattenzioni difensive che hanno compromesso il risultato finale.

UNDER 17: TOC TOC GATORS – AREA PRO 2020 63 – 48

Parziali: 10-13, 21-5, 11-14, 21-16

Toc Toc Gators: Iacuzzi 7, Inaudi 5, Crosetto 10, Massa 7, Paonne, Lungieki 11, Botta 8, Bosio, Ambrogio 14, Graziano 11. All. Lazzari Ass. Colonna.

Area Pro 2020: Ansaldi 3, Melissa 10, Bertinetto, Bechis 6, Citernesi 7, Martire 6, Freghieri 2, Camusso 2, Wu, Bertinetto R. 10, Ferraris 2. All. D’Onofrio.

SAVIGLIANO. Inizia col botto il 2025 dell’Under 17 Gold targata Toc Toc, che nel primo impegno del nuovo anno vince con grande merito contro un’avversaria di alta classifica e grande talento. L’inizio è un pò balbettante per i padroni di casa, che costruiscono buone trame offensive, ma capitalizzano poco con errori banali sotto misura e concedendo seconde chance in difesa. Nel secondo quarto si costruisce la vittoria. Iacuzzi e compagni in transizione difensiva e negli uno contro uno, diventano un muro insormontabile per gli ospiti, mentre in attacco sprigionano grande efficacia presentando nell’occasione un Ambrogio in grande spolvero. E’ la terza frazione la più delicata dove Area Pro aumenta l’intensità dei contatti e sembra poter riaprire il match avvicinandosi pericolosamente. Ma i Gators non mollano e riprendono il filo del discorso in attacco a suon di triple, e spazzano i tabelloni con grande efficacia di Botta in questo fondamentale.

“Bravissimi i ragazzi che hanno disputato 30 minuti di alto livello, con grande energia e attenzione ai dettagli. Ora ci attende una trasferta da non sottovalutare a Fossano.”

Prossimo incontro: sabato 11-01-24 ore 18, Acaja Fossano – Toc Toc Gators (Palasport Via Mons. Saracco Fossano)

