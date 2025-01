Basket giovanile, al torneo “La Befana fa canestro” ottimi risultati per l’Under 13 Gold dei Gators

GATORS SAVIGLIANO: Antolini Daniel, Antolini Nicolo’, Cocco, Ferrua, Gallo, Iannuzzi, Lingua, Milanesio, Pali, Racca Nicolo’, Racca Pietro, Toselli, Trizza. . All.: Toselli – Tesio – Zecca.

Risultati:

GIRONE B

Gators – Cus Torino 104-9

Gators – Grugliasco 63-45

Gators – Reyer Venezia 37-77

Quarti di finale

Gators – EA7 Milano 22-113

Gators – Marostica 47-40

Finale 5°/6° posto

Gators – Verona Victoria 73-47

Ben 16 squadre si sono contese, da venerdì 3 Gennaio a lunedì 6, alla 29° Edizione del prestigioso TORNEO LA BEFANA FA CANESTRO, organizzato dalla pallacanestro Nole&Cirie’. Torneo di altissimo livello, con squadre tra le più forti d’Italia come Olimpia Milano (vincitrice del torneo), Virtus Bologna e altre molto blasonate tra cui Reyer Venezia e PG Cantù. Inoltre hanno partecipato anche squadre da altre zone di Italia e altre da tutto il Piemonte.

Collocati nel girone B, i Gators hanno la meglio su Cus Torino e Grugliasco, purtroppo si arrendono alla Reyer Venezia dopo una partita molto nervosa e si classificano al secondo posto. Risultato che vede gli Alligatori giocare con la favorita EA7 Milano. Nei primi minuti di gioco i Gators sono molto determinati a tal punto da far pensare di potere reggere il confronto, ma poi Milano alza decisamente l’intensità difensiva e la corsa in contropiede. Gli Alligatori alzano bandiera bianca dal secondo quarto, con un avversario decisamente di un altro livello, ma è stato utilissimo e importante confrontarsi con una squadra del genere e tutti i Gators sono entrati sul parquet avendo la possibilità di confrontarsi con una squadra molto blasonata.

Nella partita seguente i Gators affrontano la squadra Veneta di Marostica, con una partita molto equilibrata. Nei minuti finali gli Alligatori non lasciano scampo ai ragazzi Veneti, conquistando la finale per il quinto posto, dopo una decisa rimonta.

Nella finale per il 5° posto i Gators entrano in campo con molta energia e concentrazioni in più rispetto ai ragazzi di Verona, terminando il Torneo con una prestazione collettiva molto convincente, aggiudicandosi il match.

E’ stato un torneo che ci ha insegnato molto, commenta soddisfatto coach Toselli. Abbiamo potuto confrontarci con squadre di altissimo valore, abbiamo stretto amicizie, visto nuovi modi di giocare e anche le sconfitte, a cui non siamo abituati, ci hanno permesso di valutare a che punto siamo e dove dobbiamo migliorare. Ringrazio di cuore il presidente Biagio Morelli e Coach Rubino per l’invito e per l’ottima cabina di regia.

Dopo la finalissima tra Reyer Venezia e EA7 Milano, bellissima premiazione da parte delle autorità di Nole e Cirie’, magliette per tutti e trofeo anche per i Gators per aver conquistato un incredibile quinto posto.

Si ringrazia la Pallacanestro Nole Ciriè per l’invito al torneo, per l’impeccabile organizzazione e per aver saputo coinvolgere le squadre in super torneo. Un grazie particolare anche alle nostre famiglie che sono state disponibili e molto collaborative al trasporto dei ragazzi e al coinvolgimento per il tifo in tribuna, in quattro giorni molto impegnativi, che ci ha visto partire al mattino presto e tornare a casa la sera tardi!!!

cs