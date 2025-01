Limone Piemonte accoglie le prestigiose auto d’epoca dell’evento “The Snow”

Si terrà dal 9 all’11 gennaio a Limone Piemonte la prima edizione di “The Snow”, manifestazione motoristica di alto livello.

Per tre giorni la Perla delle Alpi Marittime si trasformerà in una cartolina d’epoca, con le auto storiche protagoniste di un affascinante viaggio nel passato. Dopo le gare di regolarità, nel centro storico saranno esposti e sfileranno modelli prestigiosi: Bugatti T35, T37, Fiat Tipo 2 Corsa, Jaguar E-Type Coupè per citarne alcuni.

Limone Piemonte è stata scelta per ospitare la prima edizione della manifestazione in virtù del suo glorioso passato: tra le più antiche stazioni sciistiche in Italia, la località già nei primi anni del Novecento ospitava numerosi turisti della neve, molti dei quali giungevano attraverso il Traforo del Tenda a bordo di autovetture sportive che risalivano la montagna dalla Liguria e dalla Costa Azzurra.

Il programma dell’evento prevede giovedì 9 gennaio l’arrivo degli equipaggi entro le ore 15.00, a cui seguirà la parata delle vetture e l’esposizione in Piazza del Municipio. Venerdì 10 gennaio dalle 10.00 avranno inizio le prove di regolarità storica lungo un percorso ad anello in zona Maneggio, al termine delle quali, dalle 12.30, le vetture verranno esposte in Piazza del Municipio; nel pomeriggio, alle 17.30, si terranno le prove di agilità lungo un anello innevato allestito nel Piazzale Giovanni Boccaccio. Sabato 11 gennaio è prevista l’esposizione delle vetture nel centro storico dalle 10.00 con la premiazione dei vincitori delle prove di regolarità e agilità.

La manifestazione è stata ideata e organizzata dalla piattaforma OldCar24, attiva nel settore della promozione di autovetture d’epoca, in collaborazione con la Scuderia Montenapoleone di Milano e con il patrocinio dell’ACI di Cuneo, in seguito al successo riscontrato presso i media e i collezionisti della “Milano-Portofino”.

Evento a numero chiuso; per informazioni e candidature inviare una email a: [email protected]