Il Consorzio Alta Langa lancia “Alta Langa Academy”: piattaforma didattica online

l Consorzio Alta Langa lancia una nuova sezione educativa sul proprio sito web, accessibile all’indirizzo https://academy.altalangadocg.com/.

Questa piattaforma, dal design accattivante e innovativo, nasce con l’obiettivo di condividere con il pubblico la ricchezza di conoscenze sulla denominazione delle Alte Bollicine Piemontesi.

La nuova sezione del sito è il frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca e studio condotto sulla denominazione per i vent’anni dal riconoscimento.

Il Consorzio, con l’Alta Langa Academy, rende disponibili contenuti di grande valore non solo per gli appassionati di vino, ma anche per studenti, professionisti del settore e giornalisti che desiderano ampliare le proprie conoscenze su questo gioiello dell’enologia piemontese, il metodo classico più antico d’Italia.

L’Alta Langa Academy offre un viaggio completo attraverso molteplici aspetti della denominazione, con contenuti creati da:

Edmondo Bonelli (“I suoli dell’Alta Langa”);

Maurizio Gily (“La viticoltura dell’Alta Langa”);

Carlo Casavecchia (“Il metodo di produzione”);

Pierstefano Berta e Giusi Mainardi (“Le origini e lo sviluppo del metodo classico in Piemonte”);

Giancarlo Montaldo e Teresa Baccini (“Gli anni ‘90, il Progetto Spumante e la nascita della denominazione”);

Armando Castagno (“Analisi del profilo sensoriale del vino”);

Vincenzo Donatiello (“Come apprezzare al meglio una bottiglia di Alta Langa”);

Piercarlo Grimaldi (“Immaginari contadini, riti e miti delle alte colline”);

Antonio Degiacomi (“Alta Langa e Tartufo Bianco d’Alba”);

Mauro Carbone (“Viaggiare nelle terre dell’Alta Langa”).

“Attraverso questa nuova sezione del nostro sito istituzionale, desideriamo aprire le porte della conoscenza dell’Alta Langa a tutti coloro, e sono sempre più numerosi, che vogliono approfondire la nostra denominazione – afferma Mariacristina Castelletta, presidente del Consorzio Alta Langa – Crediamo che la condivisione del sapere sia fondamentale per apprezzare appieno la qualità e l’unicità delle nostre Alte Bollicine Piemontesi. Abbiamo scelto di farlo con un prodotto in linea con l’essenza del Consorzio e della denominazione stessa: un sito ricco, curioso, curato al dettaglio, dal layout contemporaneo”