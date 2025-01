Volley A2/M: tutti i numeri della terza giornata di ritorno

La maratona a Pineto è la seconda più lunga di sempre in Serie A2: 2h e 45’ di gioco tra Pineto e Aversa

Il tie-break, alla fine, ha premiato Evolution Green Aversa, capace di vincere sul campo di Abba Pineto una vera e propria maratona sportiva: 2h e 45’ di gioco in Abruzzo, con la sfida di ieri che entra negli annali della Serie A2 Credem Banca per durata. Il match si piazza al secondo posto della speciale classifica, con la stagione in corso che ha già visto cinque match – escluso quello di ieri – trovare spazio nella top 10 degli incontri più lunghi.



Motzo torna a trascinare Aversa: 27 punti per l’opposto. Prova di rilievo di Volpato, che chiude con 21 punti realizzati

Con 27 punti realizzati nel match contro Pineto, Matheus Motzo si laurea top scorer del turno appena concluso, con l’opposto che ha trascinato Aversa alla vittoria. Suo anche il miglior dato per attacchi punto realizzati (23) mentre spicca la prestazione di Marco Volpato, centrale in forza a MA Acqua S.Bernardo Cuneo che, nell’incontro tra i cuneesi e Delta Group Porto Viro, ha chiuso con ben 21 punti a referto. Tra i palleggiatori buono l’apporto di Antonino Russo: il regista nella vittoria di Consar Ravenna sul campo di Emma Villas Siena, ha realizzato 5 punti.

Sono 5 gli ace per Sala, 6 i block di Volpato

Nei 21 punti totali realizzati contro Porto Viro, sono 5 i block di Marco Volpato, migliore in questo particolare. Nonostante la sconfitta in casa di Tinet Prata di Pordenone, buono l’apporto di Lorenzo Sala, opposto di OmiFer Palmi: per il posto 2 sono arrivati 5 ace nel ko esterno.

La Gara più Lunga: 02.45

Abba Pineto – Evolution Green Aversa (2-3)

La Gara più Breve: 01.26

Conad Reggio Emilia – Gruppo Consoli Sferc Brescia (0-3)

Tinet Prata di Pordenone – OmiFer Palmi (3-0)

Il Set più Lungo: 00.41

3° Set (28-30) Smartsystem Essence Hotels Fano – Campi Reali Cantù

Il Set più Breve: 00.22

1° Set (15-25) Smartsystem Essence Hotels Fano – Campi Reali Cantù

2° Set (25-12) Smartsystem Essence Hotels Fano – Campi Reali Cantù



I TOP di SQUADRA

Attacco: 59.0%

Tinet Prata di Pordenone

Ricezione: 45.5%

Smartsystem Essence Hotels Fano

Muri Vincenti: 13

Consar Ravenna

Smartsystem Essence Hotels Fano

Punti: 80

Evolution Green Aversa

Battute Vincenti: 10

Gruppo Consoli Sferc Brescia



I TOP INDIVIDUALI

Punti: 27

Matheus Motzo (Evolution Green Aversa)

Attacchi Punto: 23

Matheus Motzo (Evolution Green Aversa)

Servizi Vincenti: 5

Lorenzo Sala (OmiFer Palmi)

Muri Vincenti: 6

Marco Volpato (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

Punti (Centrali): 21

Marco Volpato (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

Punti (Palleggiatori): 5

Antonino Russo (Consar Ravenna)

TOP SCORER STAGIONALI

Pos Atleta P.ti Set 1 Gamba Kristian (Tinet Prata di Pordenone) 365 63 2 Motzo Matheus (Evolution Green Aversa) 355 65 3 Novello Marco (Campi Reali Cantų) 319 56 4 Guzzo Tommaso (Consar Ravenna) 299 58 5 Kaislasalo Samuli (Abba Pineto) 296 60 6 Roberti Federico (Smartsystem Essence Hotels Fano) 273 62 6 Bisset Astengo Yordan (Gruppo Consoli Sferc Brescia) 273 65 8 Cavuto Oreste (Gruppo Consoli Sferc Brescia) 267 65 9 Marks Christoph (Smartsystem Essence Hotels Fano) 266 62 10 Terpin Jernej (Tinet Prata di Pordenone) 244 63

3ª giornata di ritorno – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Delta Group Porto Viro – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 1-3 (23-25, 20-25, 25-17, 22-25)

Emma Villas Siena – Consar Ravenna 0-3 (20-25, 28-30, 18-25)

Conad Reggio Emilia – Gruppo Consoli Sferc Brescia 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)

Smartsystem Essence Hotels Fano – Campi Reali Cantù 1-3 (15-25, 25-12, 28-30, 23-25)

Abba Pineto – Evolution Green Aversa 2-3 (23-25, 25-18, 22-25, 25-23, 14-16)

Cosedil Acicastello – Banca Macerata Fisiomed MC 3-0 (25-16, 25-22, 25-20)

Tinet Prata di Pordenone – OmiFer Palmi 3-0 (27-25, 25-21, 25-22)

Classifica Serie A2 Credem Banca

Consar Ravenna 36, Gruppo Consoli Sferc Brescia 36, Tinet Prata di Pordenone 36, Cosedil Acicastello 28, Evolution Green Aversa 27, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 27, Emma Villas Siena 25, Abba Pineto 23, Delta Group Porto Viro 22, Smartsystem Essence Hotels Fano 22, Campi Reali Cantù 20, Banca Macerata Fisiomed MC 14, Conad Reggio Emilia 12, OmiFer Palmi 8.

Il prossimo turno

4ª Giornata di ritorno – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Sabato 11 gennaio 2025, ore 20.00

Consar Ravenna – Tinet Prata di Pordenone

Arbitri: Marconi Michele, Scotti Paolo

Video Check: Marchetti Marco

Segnapunti: Greco Luigi

Diretta VBTV

Domenica 12 gennaio 2025, ore 16.00

Banca Macerata Fisiomed MC – OmiFer Palmi

Arbitri: Selmi Matteo, Cruccolini Beatrice

Video Check: Natalini Giulia

Segnapunti: Romani Daphne

Diretta VBTV

Domenica 12 gennaio 2025, ore 17.00

Campi Reali Cantù – Cosedil Acicastello

Arbitri: Venturi Giuliano, Usai Piera

Video Check: Rovagnati Luca

Segnapunti: Anessi Cinzia

Diretta VBTV

Domenica 12 gennaio 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena

Arbitri: Spinnicchia Giorgia, Armandola Cesare

Video Check: Cristoforetti Cristiano

Segnapunti: Rodofile Laura

Diretta VBTV

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Smartsystem Essence Hotels Fano

Arbitri: Sessolo Maurina, Bassan Fabio

Video Check: Parola Fabrizio

Segnapunti: Albesiano Elisabetta

Diretta VBTV

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18.00

Abba Pineto – Delta Group Porto Viro

Arbitri: Colucci Marco, De Simeis Giuseppe

Video Check: Sacrini Francesco

Segnapunti: Tucci Alessandro

Diretta VBTV

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18.00

Evolution Green Aversa – Conad Reggio Emilia

Arbitri: Gasparro Mariano, Vecchione Rosario

Video Check: Nannini Debora

Segnapunti: Varchetta Raffaele

Diretta VBTV