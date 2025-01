Pallacanestro Farigliano: l’Under 17 Gold supera l’Abet 65-67

Under 15 Eccellenza

PF 47 – Area Pro 87

Gara casalinga per una PF nuovamente priva di elementi importanti. La gara inizia con gli ospiti padroni del campo e del ritmo (2-15 dopo 4 minuti). La PF, timorosa, piano piano ingrana per poi tenere un buon ritmo per circa 3 periodi, pagando però nel punteggio il parziale iniziale. Buone trame offensive e conclusioni da 3 punti permettono di trovare la via del canestro.

Nel quarto periodo, visto lo sforzo precedente, cala l’intensità dei locali e l’Area Pro amplia il divario, rendendo bugiardo il punteggio finale: 47 a 87.

PF. Revelli, Romana, Bianciotto, Taricco, Marenco, Pedde, Manfredi, Avico, Porro, Cerato, Viara, Scarano. All. Bittner, Giachello, Bianciotto, Sappa.

Under 17 Gold

Abet Bra 65 – PF 67

Vittoria esterna della PF a Bra al termine di una partita approcciata male. Farigliano parte bene prima di subire la prima di tante rimonte del match. Nel secondo quarto, la PF trova un po’ di ordine in attacco, anche se difensivamente continuano i problemi: a metà partita è comunque avanti 29-36.

Al rientro in campo, l’energia dei padroni di casa mette in crisi i fariglianesi, che solo grazie ad alcune giocate dei singoli restano in vantaggio.

L’ultimo quarto vede ancora la PF in affanno andare sotto 59-58, prima della reazione finale di puro orgoglio con cui, grazie a due “bombe”, riesce ad allungare.

PF. Alberione, Bagiacchi, Grosso, Lasagna, Manera, Mariani, Porro, Racca, Roagna, Viara, Zavattero, Bottero. All. Alberione, Casetta.

Una Befana da Leoni per gli Esordienti

I giovani “gatti rossi” del 2013, 2014 e 2015 hanno partecipato nello scorso fine settimana al torneo per Esordienti “Una Befana da Leoni” a Collegno. L’evento, di altissimo livello, ha raccolto l’adesione di 12 squadre provenienti da Piemonte, Lombardia e Toscana.

Inseriti nel Girone Bianco, nella prima giornata i pieffini, per cinque decimi dell’organico sottoleva, incontrano Don Bosco Crocetta e Aurora Desio, subendo in entrambi i casi due sonore sconfitte nonostante la grinta e la determinazione messe in campo. Domenica, nella fase a orologio, la PF è inserita nel Girone A e gioca contro Moncalieri e i padroni di casa di Collegno. Nonostante la netta inferiorità di stazza, i fariglianesi giocano molto meglio e combattono fino alla fine, rimediando però altre due sconfitte.

Lunedì, giornata di semifinali e finali: al mattino Farigliano, in un derby tutto cuneese, viene superata all’ultimo secondo di gioco dall’Olimpo Alba. Nella finalina i fariglianesi sfidano San Paolo Torino imponendosi, dopo un tempo supplementare, per 26 a 19 e ottenendo così un bell’undicesimo posto. Molto soddisfatto coach Bolgioni per aver raggiunto i piccoli obiettivi prefissati prima di questo torneo di altissimo livello.

PF: Albarello, Barbiero, Basso, Bongioanni, Galliano, Griseri, Hincu, Bruno G., Bruno F., Novarese. All.: Bolgioni.

cs