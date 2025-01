A Mondovì la magia esiste e ha la forma di una mongolfiera

Come un sogno. Anzi, come una magia: l’incanto di uno stormo colorato, senza peso, più leggero dell’aria eppure capace di far volare con sé una città intera. Queste sono le mongolfiere, questa è Mondovì. E le vostre dita puntate in alto, i vostri occhi pieni di emozione, i vostri “wow!” ce lo hanno dimostrato. La promessa del 35° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania è stata mantenuta. Un cielo grigio e freddo ha coperto il Piemonte nei primi giorni dell’anno. Ma non a Mondovì, non all’Epifania: a Mondovì le nuvole sono state trasformate in un caleidoscopio di forme e colori, a Mondovì il fuoco dei bruciatori ha portato in volo oltre trenta palloni per cinque voli. Perché Mondovì è questo: una città unica, dove la magia esiste e ha la forma di una mongolfiera.

Il Raduno dell’Epifania 2025 si chiude con un successo strepitoso. Una folla incredibile ha assistito ai decolli e ai voli di sabato 4 e domenica 5 gennaio, dal mattino alla sera. Equipaggi da tutta Italia e da tutta Europa hanno volato a Mondovì, portando al pubblico il loro entusiasmo e ricevendo applausi ogni volta che una delle loro mongolfiere si alzava in decollo. E anche se il meteo ha costretto l’evento a cancellare il volo del pomeriggio del 6 gennaio, la mattina del giorno dell’Epifania alcune mongolfiere sono riuscite ugualmente a decollare.

Il Raduno dell’Epifania è un evento che richiede mesi di lavoro, di preparazione e organizzazione, a cura dell’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì” e col fondamentale supporto del Comune di Mondovì, con il contributo della Fondazione CRC e con la partnership di Intesa Sanpaolo. «Un grandissimo risultato, ottenuto grazie al lavoro di un grandissimo team – afferma Giorgio Bogliaccino, pilota e presidente dell’Aeroclub, organizzatore della manifestazione –. La presenza del pubblico, così numeroso e così partecipe, ci ha entusiasmati». Al fianco del presidente e del Direttivo dell’Aeroclub c’è l’incredibile lavoro di Donatella Ricci, pilota, istruttrice di volo, direttrice dell’evento, e di Maximilliano Calleri, direttore di gara. «Nonostante il meteo incerto, con la prima neve della stagione, il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania si conferma una delle manifestazioni più attrattive dell’anno per l’intero territorio – il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno –. «Migliaia di persone hanno invaso la nostra città fin dal sabato mattina, dando vita ad un flusso continuo di visitatori tra l’area industriale e il centro storico, favorito anche dai bus navetta gratuiti messi a disposizione dall’Amministrazione. Grazie alla sua variegata offerta commerciale e culturale, poi, Mondovì ha saputo accogliere migliaia di turisti tra Breo e Piazza, facendo registrare nei tre giorni 12.970 passaggi in funicolare, in ulteriore aumento rispetto allo scorso anno. Quattrocento, invece, i fruitori complessivi dell’esperienza immersiva del “Mondovirtual – Balloon Flight” promossa dal Circolo delle Idee, mentre, a titolo esemplificativo, i visitatori della chiesa della Missione (gestita proprio dal 4 gennaio scorso da Coop Culture) sono stati 1.040, a testimonianza delle numerose presenze turistiche in città. Nella giornata di domenica, infine, sono stati effettuati 500 voli vincolati per bambini che hanno consentito di raccogliere più di 3.000 euro a favore della Fondazione “Ospedali di Mondovì e Ceva”. Una tre giorni straordinaria, insomma, per la quale desideriamo esprimere la nostra più viva riconoscenza all’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì” per la consueta professionalità mostrata nella gestione di un evento così complesso e il nostro più sincero ringraziamento al Comando di Polizia Locale e alle forze dell’ordine in generale, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile, ai volontari dell’ANA e a tutti coloro che hanno lavorato per garantire lo svolgimento operativo della manifestazione. Grazie, ancora, all’associazione “La Funicolare” per la disponibilità, la collaborazione e l’organizzazione del frequentatissimo “Re Mercante” di piazza Maggiore, ai tanti sponsor privati e istituzionali (dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo a Intesa San Paolo, da Salzano e Tirone, AR3 e GRB a tutte le aziende che hanno deciso di investire nell’evento) e grazie ai titolari dei negozi e degli esercizi di somministrazione che hanno dimostrato come Mondovì sappia ormai ospitare eventi di grande portata».

Le mongolfiere fanno sorridere, fanno emozionare, fanno urlare di gioia… e fanno anche ballare: una folla enorme ha assistito ai due gonfiaggi al buio, il “Nightglow” di sabato 4 gennaio e il “Lightglow” di domenica 5 gennaio. Il primo con una colonna sonora dalla dance al pop anni ‘90, il secondo con le sigle dei cartoon e le grandi canzoni dei film Disney, ed entrambi con la “coreografia fiammeggiante” curata dal team Ballooning Rhapsody. Tante le sinergie fra l’Aeroclub e le altre realtà cittadine, che hanno consentito di offrire ai visitatori una città “a tema mongolfiera”: con l’Associazione “La Funicolare” che ha organizzato l’hand-made market “Il Re Mercante”, col Museo della ceramica e col Liceo Artistico “Vasco-Beccaria-Govone”che ha realizzato i trofei in ceramica offerti ai vincitori, col “Circolo delle idee” che ha allestito l’esperienza “Mondovirtual Balloonflight”, col Museo della Stampa che ha organizzato i laboratori a tema. Tanti gli ospiti che hanno testimoniato il valore all’evento: dalla visita istituzionale del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a una delegazione ufficiale della Città di Nizza. Enorme la copertura mediatica: il Raduno di Mongolfiere ha portato Mondovì sui media nazionali, dal TG1 (sabato 4 gennaio alle 20) a SkyTG24.

I RISULTATI DELLE GARE

Andrew Holly vince il Raduno di mongolfiere dell’Epifania: il pilota britannico, a bordo dell’amatissima mongolfiera-pinguino, si conferma uno dei re dei cieli di Mondovì. Al secondo posto il francese Paul Henry Carail, al terzo il britannico Richard Pugh. I premi speciali: a Maurizio Saveri il Memorial “Jean Francois Torelli”; agli equipaggi dei piloti Giuseppe Forgione e Giorgio Bogliaccino e a Maximilliano Calleri va il trofeo memorial “Roddy Baker” per lo spirito di fair play nell’aiutare altri piloti o equipaggi (il pilota che ha istituito il premio, Roderick Baker, è purtroppo scomparso alcuni mesi fa).

“RAIE25” è terminato. L’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì ringrazia tutti e dà appuntamento al 2026.

