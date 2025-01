REGALA UN SORRISO, curiamo i nostri bambini a chilometro zero

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere la sanità locale, “Regala un sorriso” ha organizzato diverse iniziative: eventi sportivi, culturali, teatrali e musicali, giornate dedicate alle Scuole e cene solidali. La Comunità si è unita in questi eventi, dimostrando un forte senso di appartenenza, solidarietà e partecipazione.

Numerose realtà locali hanno collaborato con “Regala un sorriso”, come la Confraternita della nocciola tonda Gentile di Langa (che a seguito del progetto, ha creato la “nocciola del sorriso”, ramo benefico del Sodalizio); il CSI Albese (con in testa il suo Presidente ed i suoi Arbitri di calcio); l’Associazione Sansostese Calabrese di Bra (organizzatrice della “cena solidale”, alla quale ha partecipato anche il noto cantante Albano);

le Compagnie teatrali ( Der Roche di Montaldo Roero, i Furnel di Racconigi, il Piccolo Teatro di Bra); i personaggi in costume della NIDA; le Cheerleader Titans; gli Sbandieratori delle Terre Sabaude; Le Nuvole; l’Orchestra WITO; l’Orchestra Crome in movimento; Frio.

Inoltre hanno contribuito anche personalità famose in ambito nazionale ed internazionale, che hanno prestato il loro supporto e la loro visibilità al progetto. Padrini come Massimo Mauro ed Enrico Chiesa, calciatori noti come Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Diego Fuser, Dino Baggio, personalità del mondo dello spettacolo come i cantanti Albano e Cristina D’Avena, la presentatrice Barbara Morris…tutti hanno dato il loro contributo, attirando l’attenzione verso questo meritorio lavoro.

Le Squadre sportive, da tutta italia, hanno partecipato senza alcun compenso, confermando il loro aspetto solidale. Tra di esse la Nazionale Vaticana, la Nazionale parlamentare Italiana, la Nazionale Sindaci Italiani, la Nazionale dell ‘Amicizia, la Nazionale Spettacolo, l’Ordine Avvocati di Torino e molte altre Squadre ed Associazioni Sportive, hanno dimostrato la loro vicinanza alla causa, unendo le forze per supportare i bambini e le loro famiglie.

Infine (ma sicuramente al primo posto) è doveroso menzionare il fondamentale sostegno spirituale ricevuto dal Santo Padre, Ricevendo in Udienza Generale e Privata i Fondatori, insieme all’invio di messaggi di gratitudine ed incoraggiamento, Papa Francesco ha rappresentato una grande fonte d’ispirazione per il progetto. Uno di questi scritti, di grande valore morale, è stato affisso nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Alba / Bra, come simbolo di speranza e vicinanza.

In conclusione, i risultati ottenuti in tre anni da “Regala un sorriso”, sono straordinari. Con oltre centomila euro raccolti e circa mille persone attivamente coinvolte, il progetto è divenuto un evento riconoscibile e significativo nella Comunità, dimostrando che insieme, anche delle semplici persone possono realizzare sogni e che, come recita il loro motto, “fare del bene fa stare bene”.

La casa di questa iniziativa è REGALA UN SORRISO PIEMONTE ODV, nata ed unita da un unico scopo: portare sorrisi ai volti dei bambini malati e delle loro famiglie. Ogni sforzo compiuto ed ogni donazione ricevuta, sono dedicate a questo nobile obiettivo.

É nostro desiderio far sì che Alba sia la “Casa” di Regala un sorriso, facendolo diventare un appuntamento fisso ed importante del panorama cittadino, perché pensiamo che il progetto abbia un alto valore morale, educativo e di servizio alla cittadinanza.