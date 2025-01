Fondo: il cuneese Martino Carollo è 15° nello Skiathlon in Val di Fiemme

Skiathlon al cardiopalma lungo la pista della Val di Fiemme. Emozioni azzurre con il secondo posto di uno straordinario Federico Pellegrino, che coglie un podio forse impronosticabile nel format di gara della skiathlon. Quarantaseiesimo podio in carriera per il campione valdostano. La vittoria sorride nuovamente a Johannes Høsflot Klæbo che a questo punto mette in ghiaccio la leadership nel Tour. Terza posizione per Jan Thomas Jenssen. Altri due italiani dei 15: Elia Barp 12°, Martino Carollo 15°.

Anger lontanissimo, Kruger dice addio alle ambizioni nel Tour. Le piste della Val di Fiemme si tingono d’azzurro: Federico Pellegrino ottiene un podio pesantissimo nella skiathlon 10+10 km! Il trentaquattrenne delle Fiamme Oro si è riscattato dopo il quarto posto nella sprint, arrivato un po’ beffardo dopo una condotta di gara davvero incredibile. Se venerdì aveva dato l’impressione di avere ancora benzina nel serbatoio, sabato l’ha confermato in pieno: performante nella prima parte in classico, costantemente intorno alla 10ma posizione, e poi tenace a resistere ai forcing di atleti come Vermeulen, Lapalus, Moch a skating.

Sulla salita finale Pellegrino ha fatto vedere di aver un altro passo rispetto agli altri, a eccezione di Johannes Klæbo, e si è involato sul rettilineo finale per cogliere il suo secondo

podio stagionale, il primo su distanza. Come anticipato, ennesima vittoria (la quarta) in questo Tour de Ski per l’alieno Johannes Klæbo. Nonostante lui stesso si fosse dichiarato un po’ preoccupato per via della difficoltà di questa gara, non ha mai dato nessun cenno di cedimento, ma anzi ha fatto valere la sua superiorità attuale anche in una gara su distanza.

Il Tour de Ski sembra dunque aver trovato il suo vincitore, ma ovviamente aspettiamo la final climb di domani per dirlo con certezza. Ancora Norvegia sul podio: terza posizione per Jan Thomas Jenssen, atleta magari non appariscente, ma capace di piazzare la zampata quando conta, grazie anche a un ottimo spunto nel finale, che in queste gare si rivela sempre fondamentale. Quarto posto per Havård Moseby che precede l’austriaco Mika Vermeulen, l’atleta più generoso in gara quest’oggi che ha davvero provato a mettere in difficoltà Klaebo e gli avversari di classifica.

Nelle posizioni subito successive si piazzano altri atleti con credenziali di podio nella classifica finale del Tour de Ski: al sesto posto c’è il tedesco Friedrich Moch, davanti al norvegese Erik Valnes, che però domani potrebbe faticare. Ottavo posto discreto ma non esaltante per Hugo Lapalus, che domani potrebbe anche giocarsi la vittoria nella tappa del Cermis e oggi si prende il pettorale viola a scapito di Andrew Musgrave. Perdono tanto terreno Edvin Anger, 28° a +1:42.8, e Simen Hegstad Krueger (51°), penalizzato da una brutta caduta al termine del primo giro, quando oltretutto si trovava al comando.

Bella prestazione di squadra per gli italiani anche in una gara distance, dopo aver già fatto bene nelle sprint. In particolare, segnaliamo la prova dei più giovani della squadra, alla loro prima skiathlon in carriera: un eccellente Elia Barp ottiene un 12° posto, che conferma il piazzamento ottenuto nella pursuit di Dobbiaco, importante segnale di continuità per il veneto delle Fiamme Gialle. Che carattere per il piemontese Martino Carollo, il fondista più giovane di tutto il Tour de Ski: in leggera difficoltà nella frazione in classico, tiene duro per poi rientrare progressivamente sotto in pattinaggio. Alla fine, ottiene un 15° posto che rappresenta il suo miglior risultato in carriera su distanza.

Concludono nei trenta, con due prove solide, anche due degli atleti di casa, ovvero Simone Daprà (25°) e Paolo Ventura (27°). Discreta anche la 32ma posizione di Giovanni Ticcò, mentre chiudono più indietro Lorenzo Romano (38°), in rimonta a skating, e Martin Coradazzi (40°).

Per la classifica finale, https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=46784