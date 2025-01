Volley A2/M – Cuneo prova a riprendere la corsa in casa di Porto Viro. Siena-Ravenna promette spettacolo

Dopo le due sconfitte che hanno fatto passare alla MA Acqua S.Bernardo Cuneo una fine di 2024 un po’ indigesta, la formazione di coach Battocchio può iniziare il suo 2025 in modo positivo. La trasferta in casa della Delta Group Porto Viro può essere occasione di rilancio, contro un’avversaria già affrontata e sconfitta molto bene all’andata.

Per quanto riguarda i cuneesi, la sfida dell’Epifania chiude le festività, con quattro partite giocate dal 22 dicembre. In Veneto non dovrebbe ancora essere della partita l’opposto Pinali, alle prese con un nuovo infortunio agli addominali. Nel caso toccherebbe ancora al giovane Brignach, ottimo nella prima sfida tra i due sestetti con 11 punti e il 60% in attacco.

All’andata terminò 3-1 per Cuneo, con gli 8 ace di Allik a illuminare una serata molto positiva. Da quel momento le cose sono andate a migliorare per i veneti, con un progressivo avanzamento in classifica: le due squadre sono separate ora da soli due punti e quindi questo scontro diretto ha anche valenza per il momentaneo settimo posto.

L’ultimo turno dello scorso anno ha visto anche uno stravolgimento importante in vetta, con tre squadre ora in prima posizione. Tra queste è la Consar Ravenna ad avere il compito più affascinante, in casa di una Emma Villas Siena in grandissima ripresa. Testacoda, invece, per la Tinet Prata di Pordenone che ospita la OmiFer Palmi.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 16 (6/1)

Conad Reggio Emilia – Gruppo Consoli Sferc Brescia (4/1)

Cosedil Acicastello – Banca Macerata Fisiomed MC

Tinet Prata di Pordenone – OmiFer Palmi

Emma Villas Siena – Consar Ravenna

Smartsystem Essence Hotels Fano – Campi Reali Cantù

Delta Group Porto Viro – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Abba Pineto – Evolution Green Aversa

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA