Corsa su Strada: all’Epifania arriva la 25ª Dronero-S.Anna di Roccabruna

Nel giorno dell’Epifania, si torna a correre in Valle Maira: in programma la 25ª Dronero-S.Anna di Roccabruna (14° Memoriale Bruno Peano e 4° Memorial Mario Tible). La competizione di corsa su strada, in programma lunedì 6 gennaio a Dronero, è organizzata dall’Asd Dragonero ed approvata dalla Fidal Piemonte. Potranno partecipare i tesserati Fidal delle categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior 23-99, mentre i possessori della Run Card dovranno presentare il certificato agonistico.

Il percorso si snoda per 8,9 km con un dislivello di 630 metri.

PROGRAMMA GARE

Ore 09.00 – Ritrovo presso JACK BAR in Piazzetta Mario Scaglione

Spogliatoi e docce presso Palestra di Piazza Marconi

Ore 10.00 – Partenza da P.za XX Settembre categorie over 70

Ore 10.10 – Partenza da P.za XX Settembre tutte le categorie under 70. Ore 12.30

Premiazioni presso Piazzetta JACK BAR o nella Palestra di Piazza Marconi, P.za Martiri in caso di mal tempo

ISCRIZIONI: da effettuare entro le ore 24.00 del 03/01/2025 direttamente dalla sezione on-line della propria società di appartenenza o a: [email protected]

Quota €. 10,00 a persona con pagamento il giorno della gara

Iscrizione il giorno della gara aumentate di 2€ per spese di segreteria