Capodanno in piazza a Limone Piemonte: le ordinanze del Comune per l’ultima notte del 2024

Limone Piemonte si prepara a vivere una grande festa in Piazza del Municipio per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Martedì 31 dicembre, a partire dalle 17, la piazza si trasformerà in un punto di incontro per grandi e piccini, con un programma ricco di intrattenimento, artisti di strada e musica, realizzato in collaborazione con il media partner Monkey’s Radio.

Per garantire la sicurezza dell’evento, il Comune di Limone Piemonte ha emesso due ordinanze che disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione.

Anche quest’anno, durante la serata del 31 dicembre, sarà vietato accendere fuochi d’artificio, petardi, razzi e altri artifici pirotecnici negli spazi pubblici. Inoltre, non sarà consentita la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine. Gli esercenti sono tenuti a vigilare affinché i clienti non escano nelle vie del paese con contenitori di vetro o lattine, per evitare rischi derivanti dal loro abbandono o dalla rottura. Sarà invece consentito l’uso di contenitori in carta o plastica.

Questi divieti saranno in vigore dalle ore 14 del 31 dicembre alle ore 12 del 1° gennaio su tutte le aree pubbliche del territorio comunale. Chi non rispetterà le disposizioni sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, che varia da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro, oltre al sequestro del materiale utilizzato per commettere la violazione.

Inoltre, è stato disposto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 20 del 31 dicembre 2024 alle ore 7 del 1° gennaio 2025 in via Roma (piazza centrale fronte Municipio) e nelle vie limitrofe e intersecanti, nell’ultimo tratto di circa 30-50 metri prima della piazza. Sarà anche istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 del 30 dicembre 2024 alle ore 20 del 2 gennaio 2025 nella piazzetta all’intersezione tra via Garibaldi e via dott. Caballo, per l’installazione dei WC chimici. Tali limitazioni non si applicano ai veicoli di Polizia, Emergenza e Soccorso.