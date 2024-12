Calcio: tutti i “Campioni d’Inverno” dalla Serie D alla Terza Categoria

Si è chiuso l’anno solare e la prima parte della stagione dei campionati calcistici in Piemonte. Tante le squadre della Granda protagoniste, anche ai vertici delle classifiche, e che hanno potuto festeggiare il platonico, ma sempre significativo, titolo di “Campione d’Inverno”. Dal Bra, finora dominatrice in Serie D, agli ex aequo in Eccellenza e Promozione, fino alla Terza Categoria ed al Calcio Femminile, ecco tutte le squadre che hanno concluso in testa alla classifica il 2024 e il girone d’andata nei gironi “cuneesi”.

SERIE D GIRONE A: Bra

ECCELLENZA GIRONE B: Giovanile Centallo, Valenzana Mado

PROMOZIONE GIRONE C: Monregale Calcio, Atletico Racconigi

PROMOZIONE GIRONE D: Autovip San Mauro

PRIMA CATEGORIA GIRONE E: Sporting Club

PRIMA CATEGORIA GIRONE F: Salice

SECONDA CATEGORIA GIRONE F: Elledì FC

SECONDA CATEGORIA GIRONE G: Val Maira

TERZA CATEGORIA GIRONE A: Cortemilia

TERZA CATEGORIA GIRONE B: Orange Cervere

TERZA CATEGORIA GIRONE C: Bagnasco Calcio

SERIE B FEMMINILE: Parma Women, Ternana

ECCELLENZA FEMMINILE GIRONE A: Torino FC

PROMOZIONE FEMMINILE GIRONE A: Caselle Calcio