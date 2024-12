World University Winter Games 2025 Torino: 12 convocati dalla FISI sono del Comitato Alpi Occidentali

Dal 13 al 23 gennaio 2025 Torino e le vallate olimpiche torneranno a vivere le atmosfere del 2006 e del 2007 con i World University Winter Games, quelle che sino a pochi anni fa si chiamavano Universiadi, a 18 anni di distanza dall’ultima volta in Piemonte.

La FISI nazionale ha ufficializzato i 53 atleti azzurri in gara negli sport invernali: saranno 20 nello sci alpino, 9 nello sci di fondo, 10 nello snowboard, 3 nel biathlon, 3 nel freestyle e 8 nello sci alpinismo. E tra loro, la componente di atleti provenienti dal Comitato FISI Alpi Occidentali è rilevante. Ecco i convocati piemontesi, per nascita o per tesseramento.

Sci alpino: Margherita Cecere (classe 2003) torinese dello Sci ClubLancia, Martina Sacchi (classe 2003) torinese dell’Equipe Beaulard, Martina Banchi (classe 2003) torinese dello Sci Club Sansicario Cesana, Maria Sole Antonini (classe 2004) valsesiana dello Sci Club Sansicario Cesana, Matilde Casse (classe 2005) cesanese dell’Equipe Pragelato e Carlo Cordone (classe 2001) varazzino dello Sci Club Sansicario Cesana.

Sci di fondo: Maddalena Somà (classe 2001) frabosana dello Sci Club Valle Pesio e Gabriele Rigaudo (classe 2004) cuneese di Roccavione dello Sci Club Entracque Alpi Marittime.

Snowboard: Elisa Fava (classe 2003) almesina delle Fiamme Oro e AndreaGiacomiello (classe 2004) pinerolese di Cantalupa dello Sci Club Borgata Sestriere.

Biathlon: Paolo Barale (classe 2005) cuneese delle Fiamme Oro.

Sci alpinismo: Giuseppe Cantamessa (classe 2002) cuneese dello Sci Club

Val Vermenagna.