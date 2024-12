In Piemonte boom di visite nei musei nel 2024

I 144 musei e beni culturali monitorati dall’Osservatorio Culturale del Piemonte hanno registrato complessivamente 6,17 milioni di ingressi da gennaio a ottobre 2024, con un incremento del 9%rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo dato positivo conferma le previsioni presentate nella Relazione Annuale dell’Osservatorio, che stima di raggiungere 7,5 milioni di ingressi entro la fine dell’anno.

A fare da locomotiva sono i 50 musei dell’area metropolitana di Torino, che nei primi 10 mesi del 2024 hanno attirato oltre 5,1 milioni di visitatori, registrando un incremento del 13 per cento rispetto al 2023. Tra i musei con le migliori performance nel 2024, il Museo Egizio mantiene il primato nell’offerta culturale piemontese con oltre 820.000 ingressi. Il Museo Nazionale del Cinema, con 683.000 visitatori, si posiziona al secondo posto, seguito dalla Reggia di Venaria Reale, che con 424.000 ingressi si afferma come la terza destinazione più visitata del Piemonte. Importanti risultati sono stati registrati anche dal Museo dell’Automobile (MAUTO), che ha accolto 331.000 visitatori, e dai Musei Reali di Torino, consolidatisi tra le mete più gettonate. Palazzo Madama, con 210.000 ingressi, ha ottenuto numeri significativi anche grazie alle attività espositive. La Galleria d’Arte Moderna (GAM) ha fatto registrare 205.000 visitatori mentre il Museo Regionale di Scienze Naturali, con 180.000 ingressi, si è distinto come uno dei musei più amati, essendo stato giudicato dai piemontesi “il museo del cuore” secondo un’indagine di Turismo Torino.

Nella Granda, il Castello di Racconigi ha beneficiato della riapertura del parco grazie ai fondi PNRR, attirando 58.400 visitatori, con un aumento del 13% rispetto al 2023. Anche il Museo della Ceramica di Mondovì ha avuto una crescita significativa, registrando 7.920 presenze (+25 per cento). Tra le realtà virtuose la Castiglia di Saluzzo (quasi 20 mila ingressi) e la Fabbrica dei Suoni di Venasca (oltre 15.000 ingressi) che hanno entrambe incrementato il loro pubblico.