Pontechianale: i mercatini hanno aperto le feste a Chianale… Adesso concorso di decorazioni e concerto

Mentre si mettono “a puntino” gli importanti appuntamenti del ricchissimo mese di gennaio (Befana il 5, Scivolandia l’11 e Agnello Treffen nel weekend 17/19), il calendario degli eventi pontechianalesi parte con una novità: il Mercatino dei prodotti tipici e artigianali della Valle Varaita.

LA BEFANA VIENE A PONTE

Proprio Pineta Nord sarà la location, domenica 5 gennaio, della prima parte dell’iniziativa “La Befana viene a Ponte”, tradizionale e sempre partecipata festa dedicata ai più piccoli e ai genitori, con Andrea Caponnetto, la Befana Smemorina e lo Zenzero Team. Ritrovo alle 10 a sulle piste (musica e gara di bob a premi) e alle 14 in piazza del Municipio (pomeriggio di giochi, laboratori con la Befana, cioccolata calda e sorprese).

IL PRESEPE DI GENZANA

Intanto le volontarie Marisa e Nadia di Genzana hanno realizzato e reso accessibile al pubblico il presepe diffuso della frazione tra Ponte e Chianale: uno scrigno che sembra aver fermato il tempo, dove, tra case in stile alpino, balconi, fienili e fontane, si può passeggiare alla scoperta di oltre 30 personaggi della natività, vestiti in abiti tradizionali, a grandezza naturale.

IN COLLABORAZIONE CON I COMMERCIANTI

Venerdì 27 dicembre alle 15, laboratorio Valle Varaita Insieme al bar Pineta Nord e alle 21,30 Tombolata di Natale al Bar Monviso.

Sabato 28 proiezione di “Bergfahrt” al rifugio Alevè: si tratta di un docu-film su montagna e aree interne, nell’ambito della tappa in Valle Varaita del microfestival “Riscopriamo le nostre terre perdute”, organizzato dall’associazione Terreoltre.

Domenica 29, dalle 21,30 balli occitani con i Pitakass al camping Libac e a Capodanno fiaccolata dei maestri di sci, dalle 19,30 a Pineta Nord, con brindisi offerto, allo scoccare della mezzanotte, in piazza del Municipio.

La magia sarà protagonista giovedì 2 gennaio, con lo spettacolo del Mago J “Questo Natale mi son perso una renna”, alle 21 al bar Pineta Nord. L’indomani, 3 gennaio, stessa location per il laboratorio Valle Varaita Insieme al pomeriggio e la sera Tombolata di inizio anno al Bar Monviso. Sabato 4 Cervellone quiz al rifugio Alevè. All’Epifania cioccolata offerta al bar Pineta Nord.

SCIVOLANDIA: LA GARA DELLE SLITTE L’11 GENNAIO

Sabato 11 gennaio arriva l’evento più atteso dell’inverno: “Scivolandia”. Una decina di equipaggi, provenienti da tutto il Piemonte, si daranno battaglia nella pazza gara delle slitte, giù dal pendio di Pineta Nord. Con il supporto di Monviso Immobiliare e Petrolnafta, partner della quinta edizione, potrà andare in scena una versione rinnovata e potenziata della popolare kermesse, capace lo scorso anno di coinvolgere oltre 60 partecipanti e regalare freddo e allegria a 800 spettatori, sotto la direzione artistica di Andrea Caponnetto e lo spettacolo musicale del circuito Movin’ On (prima sulla neve poi nel salone del Libac). Ricognizioni mezzi alle 18, partenza alle 20, premiazione alle 22; a seguire notte disco con Johnny Manfredi e Dj Niko.

A CHIANALE – Pista di fondo

La pista di fondo di Chianale è un percorso battuto ad accesso gratuito per sci e racchette da neve. Complessivamente è un anello di 8 km a cui si aggiungono altri 5 km per raggiungere Pian Vasserot con un secondo anello più in quota. Il secondo percorso è consigliato per le racchette da neve e per sciatori esperti. La pista viene battuta tutti i week-end invernali in base all’innevamento.

Per info si invita a seguire la pagina FB della Proloco Chianale oppure chiamare il 349-1626108.

Lu Dinial d’en bot – Il Natale di una volta

Quinta edizione del concorso di decorazioni natalizie

Decorate case, balconi, giardini “a tema”, vi proponiamo un viaggio nei Natali del passato, alla riscoperta delle tradizioni, dei ricordi e delle “cose semplici” di una volta.

Il concorso è aperto a tutti gli amici di Chianale, ma un premio speciale verrà riservato a chi vorrà partecipare dalle altre frazioni di Pontechianale.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria tramite messaggio whatsapp al 349 1626108 entro il 31 dicembre 2024 indicando: nome dell’autore, titolo dell’addobbo e ubicazione. La giuria valuterà le decorazioni tra l’1 e il 6 gennaio. La premiazione avrà luogo la sera della festa di Sant’Antonio.

Sabato 28 dicembre 2024

Ore 20.30 – presso la sala polivalente della Missione Cappuccina

Concerto di Natale

A seguire vin brulè e the caldo per tutti i partecipanti

Martedì 31 dicembre 2024

Fiaccolata di fine anno – Dalle ore 17 prepariamoci a salutare l’anno passato e a dare il benvenuto a quello nuovo con musiche e balli per le vie del paese.

Ore 19 partenza per la fiaccolata in musica lungo il Pra de Murel

Al termine della fiaccolata verranno serviti vin brulè e the caldo presso il mulino

Sabato 18 e domenica 19 gennaio: Sant’Antonio

Sabato 18 gennaio, ore 20 polentata presso la sala polivalente della Missione Cappuccina (prenotazione obbligatoria al 349-1626108). A seguire balli e canti della tradizione e premiazione del concorso “Lu Dinial d’en bot”

Domenica 19 gennaio 2025, ore 11: tradizionale incanto.