Limone: sabato 28 dicembre sulla pista del Maneggio apertura dello sci notturno con ingresso gratuito

Sabato 28 dicembre la pista del Maneggio a Limone Piemonte inaugura lo sci in notturna. Per l’occasione, è previsto l’ingresso gratuito per tutti coloro che vorranno divertirsi in discese sulla neve sotto le stelle.

La pista illuminata sarà accessibile anche domenica 5 gennaio e, a partire dall’11 gennaio, tutti i sabati della stagione dalle 19 alle 22. Il costo dello skipass in notturna è pari a 12 euro.

Il campo Maneggio, situato a pochi passi dal centro del paese, vanta un’area sciabile con un dolce pendio di circa 100 metri di dislivello, servito da due impianti di risalita: la seggiovia Gegia e lo skilift San Secondo. La presenza di un adeguato impianto per la neve programmata garantisce un ottimo innevamento della pista per tutta la stagione.

Al Maneggio sono presenti anche un campo scuola dotato di tapis roulant per i principianti e una pista dedicata alle discese con bob e slittini. L’area vanta la presenza di numerose baite con servizio ristorazione e solarium e punti noleggio per l’attrezzature per la pratica degli sport invernali.